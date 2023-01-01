هبوط طائرة بدون عجلات بعد نفاذ وقودها.. | فيديو

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

انتشرت في الآونة الأخيرة أكثر من حادثة لطائرات على مستوى العالم، وآخرهم هبوط طائرة خفيفة بدون عجلات وعلى متنها ثلاثة أشخاص بعد أن دارت حول مطار أسترالي لمدة ثلاث ساعات بهدف حرق الوقود فيها لتجنب اندلاع حريق.

وصرح مسئولوون لصحيفة «اندبندنت» البريطانية إن الطائرة ذات المحركين التوربينيين، من طراز «بيتشكرافت سوبر كينج إير»، كانت قد أقلعت من مطار نيوكاسل شمال سيدني في رحلة طولها 180 كيلومترا شمالا إلى بورت ماكواري عندما أطلق الطيار الإنذار.

وهبطت الطائرة على المدرج بعد حوالي ثلاث ساعات في الساعة 12:20 ظهرا دون وقوع أي حادث، بحسب مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيان للشرطة إن الطائرة تعرضت "لمشاكل ميكانيكية"، بينما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن ضابط شرطة إن جهاز فتح عجلات الهبوط تعطل.

وقال خبير سلامة الطيران رون بارتش، إن الطيار كان سيقرر العودة إلى نيوكاسل لأن المطار لديه موارد أفضل للاستجابة لحالات الطوارئ مقارنة بما هو متاح في بورت ماكواري.

وأضاف: "لقد قام الطيار بالهبوط بشكل متقن ونجح في إنزال الجميع على الأرض بأمان، وهذه هي النتيجة الأكثر أهمية، وكان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير"، مشيرا إلى أنه "كان عليهم إيقاف تشغيل الوقود وإغلاق الكهرباء لتقليل احتمالية نشوب حريق عند القيام بالهبوط".

https://twitter.com/i/status/1789867780667318298

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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