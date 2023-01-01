هبوط طائرة بدون عجلات بعد نفاذ وقودها.. | فيديو

انتشرت في الآونة الأخيرة أكثر من حادثة لطائرات على مستوى العالم، وآخرهم هبوط طائرة خفيفة بدون عجلات وعلى متنها ثلاثة أشخاص بعد أن دارت حول مطار أسترالي لمدة ثلاث ساعات بهدف حرق الوقود فيها لتجنب اندلاع حريق.
وصرح مسئولوون لصحيفة «اندبندنت» البريطانية إن الطائرة ذات المحركين التوربينيين، من طراز «بيتشكرافت سوبر كينج إير»، كانت قد أقلعت من مطار نيوكاسل شمال سيدني في رحلة طولها 180 كيلومترا شمالا إلى بورت ماكواري عندما أطلق الطيار الإنذار.
وهبطت الطائرة على المدرج بعد حوالي ثلاث ساعات في الساعة 12:20 ظهرا دون وقوع أي حادث، بحسب مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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