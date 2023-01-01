

هاني شاكر: ما بدر من شيرين غير مقبول.. وهذه ليست المرة الأولى هاني شاكر: ما بدر من شيرين غير مقبول.. وهذه ليست المرة الأولى

قال الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة الموسيقيين، إن ما بدر من الفنانة شيرين عبد الوهاب، شئ غير مقبول بالمرة، واصفًا إياه بـ"السقطة الكبيرة".



وأضاف "شاكر"، في مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين، علي قناة الحياة، أنه كان يتمنى أن تكون "شيرين" مدركة لقيمة وطنها، وأن تكون واجهة مشرفة لمصر في الخارج.



وأوضح رئيس نقابة الموسيقيين، أن هذه الواقعة، قامت بها شيرين بحفلة في الشارقة، في الإمارت، وليس في لبنان كما أشيع، مؤكدًا أن ذلك لن يغير موقفه من "شيرين".

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وتابع "شاكر"، أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها "شيرين" أزمة أثناء حفلاتها الخارجية، بسبب مزاحها المبالغ فيه، مشيرا إلى واقعة مثيلة قامت بها المطربة المصرية، في إحدى حفلاتها في تونس، حيث أساءت للشعب التونسي.يذكر أن شيرين قامت بالسخرية من "نهر النيل"، عندما طلبت إحدى معجباتها في الشارقة، غناء "ماشربتش من نيلها"، وهو ما أثار استياء الشعب المصري، وقررت نقابة المهن الموسيقية علي أثره إيقافها وتحويلها للتحقيق