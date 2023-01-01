هاني شاكر: ما بدر من شيرين غير مقبول.. وهذه ليست المرة الأولى

قال الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة الموسيقيين، إن ما بدر من الفنانة شيرين عبد الوهاب، شئ غير مقبول بالمرة، واصفًا إياه بـ"السقطة الكبيرة".
وأضاف "شاكر"، في مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين، علي قناة الحياة، أنه كان يتمنى أن تكون "شيرين" مدركة لقيمة وطنها، وأن تكون واجهة مشرفة لمصر في الخارج.
وأوضح رئيس نقابة الموسيقيين، أن هذه الواقعة، قامت بها شيرين بحفلة في الشارقة، في الإمارت، وليس في لبنان كما أشيع، مؤكدًا أن ذلك لن يغير موقفه من "شيرين".
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