

هانى شاكر يحيل طارق مرتضى للتحقيق بسبب بيان «شادية» هانى شاكر يحيل طارق مرتضى للتحقيق بسبب بيان «شادية»

قرر نقيب الموسيقيين هاني شاكر إحالة طارق مرتضى، المتحدث الإعلامى باسم نقابة الموسيقيين، إلى التحقيق بعد واقعة البيان الذى أصدره أمس، وأكد خلاله أن الفنانة القديرة شادية غادرت مستشفى الجلاء العسكرى، وهو ما نفته أسرة الفنانة الكبيرة.



وأعرب "شاكر" عن اندهاشه من إصدار بيان عن الحالة الصحية للفنانة دون الرجوع له بصفته نقيب الموسيقيين، حيث تعرضت نقابة المهن الموسيقية لسيل من الانتقادات من قبل الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب البيان الذي أصدرته، أمس الاثنين، ومن المقرر أن يمثل مرتضى أمام لجنة التحقيق مساء اليوم.



كان المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين أصدر بيانًا جاء فيه: "غادرت الفنانة الكبيرة شادية مستشفى الجلاء العسكري، مساء الاثنين، بعد تماثلها للشفاء من جلطة بالمخ أصيبت بها قبل أيام، وأن الفنانة الكبيرة غادرت المستشفى، عائدة إلى منزلها بعد أن اكتمل علاجها بنجاح، وتمكن الفريق الطبي المعالج لها بمستشفى الجلاء العسكري من إذابة الجلطة، التي تعرضت لها إثر هبوط حاد بالدورة الدموية".

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وقالت ناهد، ابنة شقيق الفنانة شادية، عن بيان نقابة الموسيقيين، إنه غير دقيق، موضحة "عمتى حالتها تحسنت، ولكنها لم تغادر المستشفى"، وطالبت الجميع بعدم الاعتماد على أى مصدر للمعلومات عن الفنانة القديرة سوى من خلال أسرتها فقط.يُشار إلى أن الفنانة المعتزلة شادية أصيبت، قبل أيام، بجلطة فى المخ، وتم نقلها من مستشفى العاصمة إلى مستشفى الجلاء العسكري لتلقي العلاج.