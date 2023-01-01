هانتر بايدن مهدد بالسجن 25 عاما وغرامة 750 ألف دولار.. والرئيس الأمريكي يعلق



هانتر بايدن هانتر بايدن

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، قد يضطر إلى دفع غرامات تصل إلى 750 ألف دولار والسجن 25 عاما، في حالة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.



وقالت الشبكة الأمريكية: "قد يواجه هانتر بايدن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا وغرامة تصل إلى 750 ألف دولار، على الرغم من أنه من المرجح أن يحصل على عقوبة أقل بكثير من الحد الأقصى لأنه مذنب لأول مرة".



وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أصدرت المحكمة حكمًا بالإدانة ضد هانتر بايدن بتهم تتعلق بالأسلحة النارية.

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وبحسب لائحة الاتهام، فإن بايدن الابن تعاطى المخدرات، مما جعله غير مؤهل لشراء مسدس ويُزعم أنه اشترى السلاح وامتلكه عن طريق الاحتيال في أكتوبر 2018.ووفقا لـ"سي إن إن" فإن المحكمة ستصدر حكمها على نجل الرئيس الأمريكي، بعد 120 يوما من إعلان حكم هيئة المحلفين، أي في منتصف أكتوبر تقريبا.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على حكم هيئة المحلفين بالإدانة ضد نجله هانتر، إنه سيقبل أي نتيجة للمحاكمة وسيحترم قرار المحكمة.وأشار بايدن في وقت سابق إلى أنه لن يعفو عن ابنه.وأضاف: "كما قلت الأسبوع الماضي، أنا رئيس، ولكني أب أيضًا، أنا وجيل نحب ابننا وفخورون جدًا به كرجل وما هو عليه اليوم”.