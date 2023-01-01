هانتر بايدن مهدد بالسجن 25 عاما وغرامة 750 ألف دولار.. والرئيس الأمريكي يعلق

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، قد يضطر إلى دفع غرامات تصل إلى 750 ألف دولار والسجن 25 عاما، في حالة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
وقالت الشبكة الأمريكية: "قد يواجه هانتر بايدن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا وغرامة تصل إلى 750 ألف دولار، على الرغم من أنه من المرجح أن يحصل على عقوبة أقل بكثير من الحد الأقصى لأنه مذنب لأول مرة".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أصدرت المحكمة حكمًا بالإدانة ضد هانتر بايدن بتهم تتعلق بالأسلحة النارية.
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