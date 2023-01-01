هام لطلاب الإعدادية: جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة



امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية، وذلك بحضور أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إذ تبدأ الامتحانات يوم 8 مايو وتنتهى يوم 23 مايو.



وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن امتحانات الصف الاول والثاني والثالث الأبتدائي " فصل واحد " تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024.



وأشار المحافظ إلى أن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع " تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 / 5 / 2024.

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وأضاف المحافظ بأن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الأبتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع ) والسابع ( صم وبكم وضعاف سمع ) تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 / 5 / 2024.وأوضح محافظ الجيزة أن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الأبتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع ) والثامن ( صم وضعاف سمع ) تبدأ يوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 / 5 / 2024.وفيما يخص امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي ( العام والمهني والصم والمكفوفين ) تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 / 5 / 2024، وامتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الثاني الإعدادي ( العام والمهني والصم والمكفوفين ) تبدأ يوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 / 5 / 2024.وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية ( العامة ، المهنية ، المكفوفين ، الصم ) تبدأ يوم السبت الموافق 18 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 / 5 / 2024.وتم تحديد مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 / 5 / 2024.وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) يوم الخميس الموافق 16 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 / 5 / 2024.وبالنسبة لامتحانات الصف الأول الثانوي ( للمكفوفين ) تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 8 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 14 / 5 / 2024، وكذا امتحانات الصف الثاتي الثانوي ( للمكفوفين ) تبدأ يوم الأربعاء الموافق 15 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 21 / 5 / 2024.وحددت مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي ( العام ) لتبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 22 / 5 / 2024، كما حددت مواعيد امتحانات الصف الثاني الثانوي ( العام ) لتبدأ يوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 / 5 / 2024.وأوضحت محافظة الجيزة بأنه تحدد مواعيد امتحانات صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 8 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 / 5 / 2024 نظرًا لعدد التخصصات وكثرة المواد بها.وأشارت محافظة الجيزة بأن امتحانات مواد (المستوي الرفيع لمدارس اللغات ، التربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية ) تبدأ من يوم الأحد الموافق 21 / 4 / 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 24 / 4 / 2024 ، وبالنسبة لمواعيد امتحانات مواد خارج المجموع تبدأ من يوم الاثنين الموافق 29 / 4 / 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 30 / 4 / 2024.وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع التأكيد علي جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيزات اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى، لافتًا إلى ضرورة المتابعة الدورية لاحكام السيطرة ولضمان تحقيق الشفافية داخل اللجان.ووجه محافظ الجيزة بضرورة التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على الوجه الأكمل.