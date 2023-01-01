هارب من أمريكا بتهمة اغتصاب.. مفاجآت جديدة في قضية "سفاح التجمع"!



سفاح التجمع سفاح التجمع



تكشف قضية سفاح التجمع تفاصيل جديدة يوما تلو الأخر وتجعل الجميع يتساءل عن سر هذه القضية وجرائمها الغريبة من نوعها. فلا تزال قضية سفاح التجمع إلى يومنا هذا تلقى بظلالها على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لتظل محل اهتمام الكثيرين.



تسجيلات صوتية

تكمن أحدث مفاجآت قضية سفاح التجمع في العثور على تسجيلات صوتية لصديق شقيق سفاح التجمع تدين (نيبال) شقيق كريم مسلم وتشير إلى اشتراكه في جرائم مع أخيه. فأوضحت التسجيلات أن نيبال معروف عنه في أمريكا أنه شخص نصاب، كما عثروا فى حسابه البنكي على مبلغ 150 ألف دولار أمريكي وهو مبلغ كبير على حد قول صديقه.



كما ذكر التسجيل الصوتي أن المتهم كريم (سفاح التجمع) هرب من أمريكا وهو في عمر الـ18 عام بسبب تورطه في جريمة اغتصاب.

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و تم حبس شريكة السفاح (حنان) 15 يوم على ذمة التحقيقات، حيث تمكنت القوات من إلقاء القبض عليها بعدما أظهرت التحقيقات أنها كانت تتردد عليه كثيرًا.كما كشفت التحقيقات أيضًا أن سفاح التجمع كان يستخدم شريكته في الوصول إلى ضحاياه حيث كانت هي المسئولة عن اصطياد فتيات الليل واقتيادهم إلى منزله مقابل مبالغ مالية كبيرة.وأظهرت التحقيقات أن شريكته كانت تجلب له الفتيات بناءً على مواصفات محددة حيث كان سفاح التجمع يشترط أن تكون الفتاة ذات جسم نحيف وليس لديها أهل ولديهم خبرة كبيرة في العلاقات المحرمة.مشاكل أسرية وغرفة معزولة الصوتوكان يصطحب كريم مسلم الفتيات إلى غرفة معزولة الصوت في منزله ويقوم بممارسة الرذيلة معهم ثم تعذيبهم بعد إعطائهم مواد مخدرة حتى لا يشعروا بالتعذيب ومن ثم يقتلهم والتخلص من جثثهم بالقائهم في الطرق الصحراوية حيث تم العثور على جثة في صحراء طريق الإسماعلية، وجثة اخرى في صحراء بورسعيد، وجثة ثالثة في صحراء القطامية.يذكر أن سفاح التجمع لديه مشاكل أسرية ومنفصل عن زوجته ولديه ابن بعمر الـ 10 أعوام. وخلال التحقيقات اعترف سفاح التجمع بأنه فعل ذلك في ضحاياه بعدما تأكد من خيانة زوجته له. فقام باستقطاب الفتيات واغتصابهم وتعذيبهم وقتلهم انتقامًا لما فعلته زوجته به.ولم تستدل التحريات عن صحة أقوال المتهم حول خيانة زوجته له ولاتزال القضية تكشف عن أسرارها يومًا بعد يوم.