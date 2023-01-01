هاتف realme C65 الأول في فئته يحصل على شهادة TUV SUD لضمان الجودة وتجربة سلسة تدوم لمدة 48 شهرًا

أعلنت ريلمي، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، عن إطلاق هاتف realme C65 الجديد للفئة المتوسطة بتصميم فاخر باللونين الأسود والذهبي، مع أسرع تقنية شحن في هذه الفئة بقوة 45 واط، ومساحة تخزين كبيرة تصل إلى 256 جيجابايت.
يتمتع realme C65 بجودة ممتازة وأداء خارق بفضل معالج Helio G85 القوي وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، مما يدعم تطبيقات وألعابًا متقدمة بكفاءة و يعمل المعالج القوي ووضع AI Boost الحصري على توفير تجربة تشغيل متميزة باستمرار للمستخدمي، و قد تم تصنيف هاتف realme C65 كجهاز عالي الجودة و السلاسة لمدة تدوم 48 شهر بشهادة TUV SUD من قبل مختبر Süd و ذلك بفضل تعديلات في البرمجيات والجهاز والتقنيات الأخرى.
تم تصميم هاتف realme C65 بشكل أنيق وبراق يشبه النجوم، حيث يأتي بألوان جذابة وهي Starlight Gold و Starlight Black. وإلى جانب أنه نحيف بنسبة 7?، وسُمكه 7.64 مم، فهو مصمم بشكل احترافي و قد خضع لاختبارات عديدة تجعله متميز من حيث الصناعة، كما أنه مقاوم للغبار وللماء بتصنيف IP54، مع تقنية أستخدام الجهاز تحت الماء أو في الأيام الممطرة دون مشكلة.
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