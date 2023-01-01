هاتف realme 12 5G.. تجربة ألعاب فائقة بفضل معالج Dimensity 7050



realme 12 5G realme 12 5G

تطلق ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نموًا في العالم للهواتف الذكية، سلسلة realme 12 5G الجديدة، مستندة إلى النجاح الاستثنائي لسلسلة realme 12 Pro التي حازت على إقبال كبير كـ "أفضل كاميرت هاتف" في فئتها.

يتميز realme 12 5Gبكاميرا رائعة بتقنية Sony OIS Master Portrait، وهي أول كاميرا من نوع Sony LYT600.

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يتميز الهاتف أيضًا بتصميم مذهل، معالج قوي، شاشة AMOLED فائقة السلاسة بتردد 120Hz، تقنية لمس ذكية، شاحن 67 واط يشحن الهاتف خلال 48 دقيقة، ومساحة تخزين كبيرة، فمن خلال جميع هذة المميزات يصنف realme 12 5G أقوى هاتف ذكي في فئته، حيث تأتى سلسلة realme 12 5G بضمان لمدة 12 شهرًا.تتميز ريلمى بحرصها الدائم على تقديم عروض متميزة لتلبية احتياجات عملائها، لذلك أعلنت ريلمى عن شراكتها مع B.TECH لتقديم عروض استثنائية، حيث سيحصل أول 100 مشترى على سماعات realme Buds T110 مجاناً، والمشترون من 101 إلى 500 سيحصلون على سماعات realme Budsريلمي تضمن لمستخدميها فرصة اختبار الأداء الاستثنائي لمعالج Dimensity 7050 - الذي يتميز بتحسين تجربة التصوير بنسبة 40%، وتعزيز أداء GPU بطريقة ملحوظة بنسبة 180% ، وتعزيز CPU بنسبة 30%. كما توفر السلسلة تجربة ألعاب متميزة بمواصفات رائعة منها 8GB+256GB أو 8/12GB+512GB,و كل منهم لدية ضمان 12 شهرًا.سلسلة realme 12 5G مستوحاة بشكل كبير من تصميم سلسلة realme pro الأنيق والراقٍ، و من تصميمات الساعات الفاخرة و لدية العديد من المميزات مثل الجودة العالية و جلد فاخر نباتي، مما يميزه في فئتة.بالإضافة إلى ذلك، يتميزrealme 12 5G بحواف رفيعة ناعمة (PVD) بالإضافة إلى أنه أول هاتف يستخدم نظام تبريد VC مما يوفر أداء جيد للاعبين بفضل قدرته على تثبيت الإطار وتبريده بشكل جيد بمساحة تبلغ 4356 مم² مع تقنية تصنيع 6 نانومتر وأداء قوي، حيث تضمن سلسلة realme 12 أداءً سلسًا وطويل الأمد، بذاكرة عشوائية (RAM) بحجم 8 جيجابايت في جميع الطرازات.يقدم هاتف realme 12+ 5G خوارزمية جديدة خاصة بالخلفية السينمائية التى تعمل على تحسين صور البورتريه فتعمل هذه الميزة المبتكرة بمهارة على تعتيم الخلفية, مما يسمح للصورة أن تشكل أكثر بروزًا في كل لقطة. كما تتوفر للمستخدمين القدرة على ضبط الفتحة في الوقت الفعلي لتحكم إبداعي في عمق المجال, بينما تضمن تأثيرات التدرج فصل الأهداف تمامًا عن الخلفية مما ينتج عنه صور عالية الجودة ذات مظهر احترافي.يتمتع هاتف realme 12+ 5G بمجموعة متنوعة من المميزات فى الكاميرا، مثل كاميرا بزاوية واسعة 112 درجة، وكاميرا دقيقة جدا، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتلبية احتياجات التصوير المختلفة. كما يحتوي على نظام تصوير بورترية على سناب شات لالتقاط الصور بسرعة، مُحسن بخوارزميات التعريض الضوئي من ريلمي وميزة Sony OIS لتحسين الصور ذات التى تلطقط بشكل سريع.جدير بالذكر، أن هاتف realme 12+ 5G الآن يتضمن تقنية استخدام الهاتف خلال تعرضة للماء( Rainwater Smart Touch) للمرة الأولى في فئته، والتي تعمل على تحسين راحة ودقة المستخدم عن طريق مسح بيانات الشاشة عند تعرضه للماء ويتم استخدام خوارزميات لحجب الإجراءات غير المقصودة عند تعرض الهاتف للماء، ولتقليل تأثير الماء على دقة اللمس.