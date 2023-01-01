هاتف Oppo Reno 12F بتصميم فريد ويدعم الذكاء الاصطناعي



Oppo Reno 12F Oppo Reno 12F

تميز حفل الإطلاق بحضور واسع من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات البارزة، حيث استعرضت OPPO إمكانات الهاتف الجديدة وتصميمه الفريد المستوحى من آفاق المستقبل، وأزاحت OPPO الستار عن أحدث هواتفها الذكية، Reno12 F 5G في مصر، حيث تهدف إلى إعادة تعريف إمكانات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين المصريين، مع عرض رؤية OPPO لتقديم الهواتف الذكية التي توفر تجارب استثنائية للمستخدمين بالاستفادة من الإمكانات المتطورة للذكاء الاصطناعي.

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الهاتف الجديد Reno12 F 5G يقود الطريق في ابتكارات التصوير المتطورة، بما في ذلك AI Eraser 2 0 و Smart Image Matting، مما يثري من الإمكانات الابتكارية للمستخدمين، ويحسن هذا من الإنتاجية والأداء كذلك من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تتضمن AI Recording Summary.ويتميز هاتف OPPO Reno12 F 5G بشاشة Smart Adaptive Screen 120 هرتز مع سطوع يصل إلى 2100 شمعة لتجربة بصرية مريحة وغامرة، مع ضمان الاستجابة السريعة لكل التفاعلات، وتقضي سمة Splash Touch المتوافرة في الشاشة على الصعوبات الناجمة عن تبلل الشاشة أو الأيدي خلال تحسين الدقة في النقر والتمرير على الشاشة حتى في حالة هطول الأمطار.يعتبر سعر الهاتف أوبو مناسب بشكل كبير من حيث السعر البسيط والمواصفات الكثيرة وأسعار نسخ الهاتف:سعر نسخة الهاتف 375 دولار 12 جيجا رام، 256 جيجا، وسعر الهاتف بالمصري 18127.وسعر النسخة 16 رام، 256 جيجا السعر 415 دولار، وسعر الهاتف بالمصري 20061.نسخة 512 جيجا، 16 جيجا رام السعر 440 دولار، وسعر الهاتف بالمصري 21267.87.