هاتف Oppo Reno 12F بتصميم فريد ويدعم الذكاء الاصطناعي

تميز حفل الإطلاق بحضور واسع من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات البارزة، حيث استعرضت OPPO إمكانات الهاتف الجديدة وتصميمه الفريد المستوحى من آفاق المستقبل، وأزاحت OPPO الستار عن أحدث هواتفها الذكية، Reno12 F 5G في مصر، حيث تهدف إلى إعادة تعريف إمكانات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين المصريين، مع عرض رؤية OPPO لتقديم الهواتف الذكية التي توفر تجارب استثنائية للمستخدمين بالاستفادة من الإمكانات المتطورة للذكاء الاصطناعي.الهاتف الجديد Reno12 F 5G يقود الطريق في ابتكارات التصوير المتطورة، بما في ذلك AI Eraser 2 0 و Smart Image Matting، مما يثري من الإمكانات الابتكارية للمستخدمين، ويحسن هذا من الإنتاجية والأداء كذلك من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تتضمن AI Recording Summary.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!