هاتف iPhone 15 Pro Max يتصدر مبيعات الهواتف الذكية



iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Max

تصدر هاتف آيفون 15 برو ماكس مبيعات الهواتف الذكية حول العالم، واحتل المرتبة الأولى في قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول من عام 2024 الجاري، وفقًا لما ذكره تقرير جديد من مؤسسة Counterpoint Research لأبحاث السوق.



وجاءت هواتف آيفون 15 برو ماكس وآيفون 15 وآيفون 15 برو وآيفون 14 من آبل في المراكز الأربعة الأولى في قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، في حين جاء هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا في المركز الخامس، ليُعد الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في فئة هواتف أندرويد خلال المدة نفسها.



وجاء هاتفا جالاكسي A15 و A54 في المركزين السادس والسابع، واحتل هاتف آيفون 15 بلس المركز الثامن، واكتملت القائمة بهاتفي جالاكسي S24 و A34.

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هاتف آيفون 15 برو ماكس يتصدر مبيعات الهواتف الذكيةهاتف آيفون 15 برو ماكس يتصدر مبيعات الهواتف الذكيةوتشير تلك البيانات إلى تفضيل عملاء آبل الإصدارات الاحترافية “برو” المرتفعة الثمن على الإصدارات الأساسية الأقل ثمنًا على نحو متزايد، وتقدر مؤسسة Counterpoint أن مبيعات إصدارات آيفون برو أسهمت بأكثر من 60% من إيرادات شركة آبل من الهواتف الذكية مشيرة إلى النمو الكبير التي حققته منذ الربع الأول من عام 2020، إذ استحوذت إصدارات برو على نسبة قدرها 24% من مبيعات هواتف آيفون آنذاك، وارتفعت تلك النسبة لتتجاوز 50% في الربع الأول من عام 2024.وتعتقد Counterpoint أن أحد العوامل التي تسهم في زيادة مبيعات الهواتف الذكية المتميزة هو احتفاظ العملاء بأجهزتهم لمدة طويلة قبل الترقية.ويلاحظ أن تلك القائمة خلت من أي هواتف ذكية تابعة لشركات أخرى خلافًا لشركتي آبل وسامسونج.وبشكل عام، انخفضت مبيعات هواتف آيفون بنسبة قدرها 10% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا للبيانات المالية التي كشفت عنها الشركة حديثًا.