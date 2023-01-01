هاتف مميز من Oppo أوبو ينافس الفلاجشيب



Oppo Oppo

تتميز شركة أوبو بإطلاق هواتف ذكية ذات كاميرات فائقة الدقة للفئة المتوسطة، واستطاعت الشركة أن تتنافس مع عدد من الشركات الأخرى المميزة في القدرات الخاصة في الكاميرا.

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ويعد أحدث هواتفها للفئة المتوسطة هو أفضل الهواتف التي تم إطلاقها مؤخرًا من الشركة مع عدد من قدرات وميزات الذكاء الاصطناعي في الكاميرا.ويضم هاتف أوبو كاميرا بورتريه مقربة بدقة 50 ميجابكسل توفر تقريب بصري يصل إلى 2x، وكاميرا أمامية للسيلفي جديدة بدقة 50 ميجابكسل مع تركيز تلقائي وتأثيرات AI Portrait Retouching الجديدة التي تسمح بإجراء تعديلات في الوقت الفعلي على ميزات الوجه.ويأتي مع بميزة Flash Snapshot المحسنة، التي تعمل على ضبط عملية التعرض للكاميرا بشكل أكثر مرونة، مما يسمح للصور بالتقاط تأثيرات إضاءة أكثر واقعية وألوان البشرة الطبيعية.ويوفر أيضًا فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية على كل من الكاميرات الخلفية والأمامية للحصول على فيديو مذهل عالي الوضوح بأربعة أضعاف دقة الفيديو 1080 بكسل.ويقدم مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي GenAI المتطورة 1 التي تغطي مجموعة من الاستخدامات اليومية. باستخدام AI Eraser المحدثة حديثًا، يمكن للمستخدمين بسهولة إزالة الغرباء العابرين في الصور بنقرة بسيطة بفضل قدرة الميزة على التعرف تلقائيًا على الأشخاص والأشياء غير المرغوب فيها.كما يدعم الهاتف ميزتي AI المصممتين خصيصًا لتحسين الصور الجماعية. يضمن AI Clear Face التقاط كل فرد في اللقطة الجماعية بوضوح استثنائي من خلال استعادة التفاصيل عالية الدقة.يذكر أن هاتف Oppo Reno12 Pro تم إطلاقه مؤخرًا من شركة أوبو الصينية في الأسواق العالمية في أواخر شهر يونيو الماضي، مع قدرات كاميرا بالذكاء الاصطناعي يمكنها منافسة صور الاستديو هات.