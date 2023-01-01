هاتف جديد من Nokia يقلب الموازين..مش بيفصل شحن لمدة 18 يوماً..

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أطلقت شركة HMD Global، المسؤولة عن الهواتف ذات العلامة التجارية نوكيا Nokia، إصدارًا جديدًا من هاتفها الكلاسيكي Nokia 105 (2024). يعد هذا الإصدار إعادة تسمية لهاتف HMD 105 الذي تم إطلاقه في يونيو الماضي، ولكن مع إضافة هامة وهي سماعات الأذن السلكية التي تأتي مع العبوة.







مواصفات Nokia 105 (2024):

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يظل هاتف Nokia 105 (2024) ملتزمًا بالصيغة التي جعلت الهواتف العادية شائعة - البساطة والموثوقية. يتميز بتصميم مدمج وشاشة بحجم 2 بوصة ودقة 120×160، مما يجعله مثاليًا للاحتياجات الأساسية مثل المكالمات والرسائل النصية. يحتوي الهاتف على ذاكرة داخلية متواضعة بحجم 4 ميجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD تصل إلى 32 جيجابايت.رغم مواصفاته البسيطة، يتميز Nokia 105 (2024) بعمر بطارية طويل بشكل مدهش. تعد البطارية القابلة للإزالة بسعة 1000 مللي أمبير بتوفير وقت استعداد يصل إلى 18 يومًا، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يفضلون الوظائف الأساسية على الشحن المستمر. يتم الشحن عبر منفذ microUSB، ويتيح مقبس سماعات 3.5 ملم الاتصال بالسماعات المرفقة أو أي سماعات متوافقة أخرى.يتمتع الهاتف أيضًا بجودة بناء قوية مع إطار داخلي صلب. تشمل الميزات الأخرى راديو FM، ومشغل MP3، ومصباح LED، ومساحة تصل إلى 2000 جهة اتصال، ولعبة Snake الكلاسيكية. يتوفر الهاتف بألوان الفحم (Charcoal)، والأرجواني (Purple)، والأزرق (Blue).تجدر الإشارة إلى أن هناك فرقًا مثيرًا للاهتمام مقارنةً بـ HMD 105 وهو التراجع الطفيف في مقاومة الماء. يحمل Nokia 105 (2024) تصنيف IP52، مما يوفر بعض الحماية ضد الغبار والرش الخفيف. يعتبر هذا تراجعًا طفيفًا عن تصنيف IP54 لهاتف HMD 105. ومع ذلك، قد تكون إضافة سماعات الأذن في العبوة تعويضًا جيدًا لبعض المستخدمين.بينما لا يقدم Nokia 105 (2024) اتصالًا بالإنترنت أو ميزات متقدمة مثل الهواتف الذكية، فإنه يخدم فئة معينة من المستخدمين. إنه هاتف مصمم للاتصالات الأساسية، مع بطارية تدوم طويلاً وتصميم متين.