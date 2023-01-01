هاتف ايفون القابل للطي يأتي بتصميم يحاكي هاتف هواوي Mate Xs 2

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تسلط التسريبات في الفترة الأخيرة الضوء على إصدار ابل الأول من هواتف الأيفون القابلة للطي، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف الأيفون القابل للطي يأتي بتصميم يدعم الطي إلى الخارج على غرار هاتف Mate Xs 2.



إستهدف مؤتمر ابل الأخير التركيز على التحديثات الجديدة لبرامج الشركة، إلا أن ابل لم تكشف عن الكثير من التفاصيل حول الجيل القادم من أجهزة الشركة.



ولقد أكدت بعض التفاصيل على أن ابل تعمل على تطوير اثنان من الأجهزة المميزة بتصميم قابل للطي، على أن يكون جهاز MacBook أحد الأجهزة المرتقبة، والذي يتميز بحجم شاشة 20.3 إنش، بينما يأتي هاتف iPhone القابل للطي بحجم 7.9 إنش.

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وتؤكد التسريبات الجديدة التي نشرت عبر المحلل “Jeff Pu” على أن هاتف الأيفون سيدعم الطي إلى الخارج بتصميم يحاكي Huawei Mate Xs 2، حيث من المقرر أن يضم الهاتف شاشة قابلة للطي واحدة.كما أشار المحلل Jeff Pu” إلى أن ابل تخطط للإعلان عن أول إصداراتها من الهواتف القابلة للطي في نهاية عام 2026.ولقد أشار بعض المحللين إلى أن ابل تستعد لإطلاق هاتف الأيفون القابل للطي في 2027، كما تقدم ابل للأسواق في البداية جهاز MacBook قابل للطي بحجم شاشة 20.3 إنش، على أن تكشف ابل عن هذا الإصدار في 2025.ومن المتوقع أن يأتي MacBook القابل للطي بتصميم يحاكي جهاز ThinkPad X1 الذي يتميز بشاشة قابلة للطي ويدعم الإتصال اللاسلكي بلوحة مفاتيح، والتي تدعم التخزين في منتصف الشاشة عند الطي.وتشير التسريبات إلى أن ابل تتجه إلى التصميم المميز بالطي إلى الخارج الذي لن يحتاج إلى إضافة شاشة خارجية في الغطاء، مما يدعم خفض التكلفة وأيضاً تطوير الهاتف بتصميم نحيف، إلا أن الجانب السلبي لهذا التصميم هو أن الشاشة مكشوفة بشكل كامل.