هاتفى iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max يمتلكان حواف أضيق من Galaxy S24

من المتوقع أن تقدم شركة أبل تحسينات كبيرة في العرض لسلسلة iPhone 16، ووفقًا للتسريب الجديد، سيأتي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بحواف أنحف مقارنةً بمجموعة iPhone 15.
وستوفر الحواف المتقلصة نسبة شاشة إلى جسم محسنة في الهواتف القادمة، ويمكن أن يبلغ قياس الحواف الموجودة على الشاشة 1.15 ملم فقط، وهو أقل من الحواف الموجودة في iPhone 15 Pro،ـ ومن المتوقع أن يتميز iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بشاشتين بحجم 6.3 بوصة و6.9 بوصة على التوالي.
وادعى موقع Tipster Setsuna Digital (مترجم من الصينية) على Weibo أن طرازات iPhone 16 Pro القادمة ستحتوي على أنحف حواف الشاشة في العالم، ويقال إن iPhone 16 Pro سيحتوي على حواف مقاس 1.2 ملم، في حين أن حواف iPhone 16 Pro Max ستبلغ 1.15 ملم فقط.
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