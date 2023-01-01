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"نيويورك تايمز": ترامب يصف هاريس بألفاظ بذيئة

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صورة الخبر: ترامب وهاريس
ترامب وهاريس

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب ينعت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بألفاظ بذيئة.

وأكد مصدران للصحيفة بأنهما سمعا ترامب مرارا يستخدم ألفاظا بذيئة أثناء التحدث عن هاريس.

ووفقا للصحيفة، في حفل عشاء في أوائل أغسطس، قال ترامب إن وسائل الإعلام تعتقد أن شخصيته قد ضعفت بعد محاولة الاغتيال، مؤكدا أنه "لم يصبح أكثر لطفا حتى".
وأشار إلى أن هاريس تتجنب التحدث إلى الصحافة في محاولة لإخفاء ضعفها وفشلها.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه يريد إجراء ثلاث جولات من المناظرة مع هاريس.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في مقره بمار أي لاغو في ولاية فلوريدا، يوم الخميس: "برأيي إجراء المناظرة مهم جدا. وقد اتفقنا مع قناة "فوكس" حول إجرائها في 4 سبتمبر ومع "إن بي سي" في 10 سبتمبر ومع "أي بي سي" في 25 سبتمبر".

وفي وقت لاحق عدلت حملة ترامب تصريحات المرشح، مشيرة إلى أن جولة المناظرة في قناة "إن بي سي" من المقرر أن تجري في 25 سبتمبر، و"أي بي سي" في 10 سبتمبر.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن تجري كالعادة في 5 نوفمبر.




المصدر: نيويورك تايمز

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