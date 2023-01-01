نيسان صني SUPER SALOON "كسر زيرو" بهذا السعر ..



نيسان صني SUPER SALOON نيسان صني SUPER SALOON

تعتبر السيارة نيسان صني واحدة من أشهر الاصدارات التي قدمت للأسواق المصرية، حيث انطلقت هذه النسخة عبر باقة من الموديلات بإختلاف أجيالها، وصولاً إلى نسخة N17 صاحبة الشعبية الكبيرة.

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وظهرت إحدى طرازات السيارة نيسان صني في سوق السيارات المستعملة ولكن بحالة "كسر الزيرو"، ضمن موديلات 2024 وفئة SUPER SALOON كاملة التجهيزات.مواصفات وسعر سيارة نيسان صني SUPER SALOON "كسر زيرو"تضم السيارة نيسان صني SUPER SALOON شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، كاميرا خلفية، حساسات ركن، مصابيح ضباب، إنذار مانع للسرقة ونظام إيموبليزر، زر تشغيل وإيقاف المحرك، ريموت تحكم، بصمة خارجية.زودت السيارة ايضا بنظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، بلوتوث، زجاج خلفي مظلل، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام الوسائد الهوائية AIRBAGS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.تأتي السيارة نيسان صني SUPER SALOON بجنوط رياضية، عدادات داخلية مختلفة عن باقي الفئات، بالاضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، مرايات جانبية كهربائية "ضم" مدعومة بإشارات ضوئية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.تعمل السيارة نيسان صني SUPER SALOON بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 غيار، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.سعر السيارة نيسان صني SUPER SALOON "كسر زيرو"ظهرت السيارة نيسان صني SUPER SALOON 2024 بحالة "كسر الزيرو" داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ 800 ألف جنيه.