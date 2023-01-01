"نيسان صني" تتصدر و"هيونداي النترا AD" تظهر لأول مرة.. قائمة مبيعات السيدان في مصر خلال 5 شهور



نيسان صني نيسان صني

تواصل السيارة "نيسان صني" المجمعة محليا، تربعها على عرش مبيعات السيدان بالسوق المصري خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2024، بعدما سجلت نحو 3,945 سيارة من إجمالي مبيعات تلك الفئة البالغة 13,882 سيارة.



وبحسب بيانات التقرير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات (أميك AMIC)، تصدرت "صني" أيضا مبيعات السيارات الاقتصادية "Car-B" في السوق المصري في تلك الفترة والتي استحوذت خلالها على 45% من إجمالي مبيعات هذه الفئة البالغة8,341 سيارة.



وتأتي منافستها "هيونداي أكسنت RB" المجمعة محليا في المركز الثاني، بعد أن حققت مبيعات تصل إلى 2,909 سيارة خلال أول 5 شهور من 2024 واستحوذت خلالها أيضا على 34.9% من مبيعات فئة السيدان الاقتصادية.

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وفي المركز الثالث تظهر "تويوتا كورولا NG" بعد تسجيل نحو 2,144 سيارة، ولا تزال هي السيارة الأكثر مبيعا في فئتها Car-c خلال الفترة من يناير وحتى شهر مايو هذا العام مستحوذة على 41.9% من إجمالي مبيعات تلك الفئة البالغة 5,469 سيارة.وبعد تسجيلها نحو 1,064 سيارة، استحوذت "بي واي دي F3" المجمعة محليا على المركز الرابع، ويشار إلى أنها حصلت على 19.5% من إجمالي مبيعات فئة السيارات الاقتصادية في مصر خلال نفس الفترة.وجاءت "نيسان سنترا" المجمعة محليا في المركز الخامس بعد تسجيل نحو 625 سيارة متفوقة بذلك على "شيري أريزو 5" بفارق طفيف حيث سجلت نحو 599 سيارة لتأتي في المركز السادس، ويليها في المركز السابع السيارة "إم جي 5" مسجلة نحو 453 سيارة.وتظهر "هيونداي النترا AD" المجمعة محليا لأول مرة بالقائمة والتي كان قد تم طرحها في السوق المصري في منتصف شهر مايو الماضي لتستحوذ على المركز الثامن، وفي المراكز الأخير ظهرت سيارتي سوزوكي "سويفت H.B" و"بالينو" حيث سجلت الأولى 344 سيارة وتأتي في المركز التاسع والثانية نحو 323 سيارة وتأتي في المركز العائر والأخير.