نيسان باترول 2025 الجديدة



نيسان باترول 2025 نيسان باترول 2025

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باترول موديل 2025، حيث تنتمي باترول لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم جذاب وأنيق .

قد يعجبك أيضا...

- محرك نيسان باترول موديل 2025تحصل سيارة نيسان باترول موديل 2025 على قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، ومتصل بها شاحن مزدوج، وتنتج قوة 425 حصان، وبها عزم دوران 700 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وبها نظام تعليق جديد بتقنية المثبت الإلكتروني .- مواصفات نيسان باترول موديل 2025تظهر سيارة نيسان باترول موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق هوائي متكيف وقابل للتخصيص لتعزيز القيادة على جميع التضاريس، وبها نظام الاتصال بالسيارة عن بعد NissanConnect المرتبط بمتصفح جوجل، ونظام القيادة شبه المستقلة لمساعدة السائق ProPILOT، ونظام الصوت المتميز من Klipsch، وبها خطوط جريئة، وبها واجهة أمامية، وشبكة نيسان المميزة على شكل حرف V، وبها مصابيح أمامية مزدوجة على شكل حرف C مزودة بتقنية نظام المصابيح الأمامية المتكيّفة لضمان الرؤية المثالية على الطريق، وبها شبكة أمامية جديدة مع شريط ضوئي لافت يمتد بعرض السيارة .بالإضافة إلى ان سيارة نيسان باترول موديل 2025 تمتلك أيضا، عجلات معدنية مقاس 22 بوصة، وبها مصابيح إنارة خارجية جانبية، وبها مفتاح للتشغيل أو عند فتح الأبواب، وتسلط إنارة تلك المصباح شعاع أرضي يرسم صورة ظليه لنيسان باترول في الصحراء مع جملة منذ عام 1951 للتذكير بتاريخها العريق، وبها نظام تعليق هوائي متكيف جديد، وبها نظام تسهيل حركة دخول الركاب وخروجهم .وتمتلك نيسان باترول موديل 2025 أيضا، نظام التحكم الديناميكي بالسيارة، ونظام التحكم في الجر، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وبها سقف بانوراما قياسي يسمح بدخول الضوء الطبيعي، وبها تقنية دعم العمود الفقري المستوحاة من وكالة ناسا، وبها شاشة عرض أفقية مقاس 28,6 بوصة، وشاشتين مقاس 14,3 بوصة توفران رؤية شاملة للملاحة والترفيه ومعلومات السيارة، وتم توفير شاشتين مقاس 12,8 بوصة لعرض المواد الترفيهية، وبها منافذ HDMI و USB.