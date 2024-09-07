نيسان باترول 2025 الجديدة بقوة 425 حصانا ..



نيسان باترول 2025 نيسان باترول 2025

كشفت عملاقة تصنيع السيارات اليابانية نيسان، عن نسختها الجديد كليًا نسياء باترول موديل 2025 الجيل السابع، والتي تعد واحدة من أقوى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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ماذا تقدم سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا ؟تعتمد سيارة نيسان باترول 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 9 نقلات، بينما تستمد قوتها من محرك سداسي الأسطوانات V6، متصل بشاحن مزدوج سعة 3500 سي سي، يمكنه إنتاج 425 حصانا و700 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.تتوافر نيسان باترول 2025 بمحرك 6 سلندر أيضا "متنفس طبيعي"، سعة 3800 سي سي، قادر على إنتاج 316 حصانا وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 386 نيوتن متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي أيضا.زودت السيارة نيسان باترول 2025 بعدد من الخيارات الخاصة بالقيادة منها الوضع الصخري والطيني، بالإضافة إلى وضع القيادة الاقتصادي والرياضي، إلى جانب الوضع الصحراوي والقياسي، حيث تضم حزمة للتعامل مع التضاريس المختلفة.دعمت سيارة نيسان باترول 2025 بنظام متابعة ضغط الإطارات، وسائد هوائية للحماية، باقة من أدوات الفرامل عالية الأداء، بالإضافة إلى وسائل الرفاهية التي تتضمن شاشة أفقية قياس 28.6 إنش، وشاشات أخرى 12.8 إنش، مع استخدام تطبق Miracast لاسلكيًا أو باستخدام مداخل USB و HDMI.وتحتوي السيارة نيسان باترول 2025 على نظام صوتي مكون من 12 مكبر، وعجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، بالإضافة إلى نظام تحديد الموقع الجغرافي، مكيف هواء أوتوماتيكي ونظام التحكم في المناخ، مثبت سرعة تكيفي، نظام الكبح التلقائي، كشف حركة المشاة والنقطة العمياء وتحديد المسار.سعر السيارة نيسان باترول 2025تبدأ أسعار السيارة نيسان باترول 2025 عالميًا من 65 ألف دولار أمريكي.