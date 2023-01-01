نيبال ترفع حظر TikTok

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رفعت نيبال الحظر على تيك توك المملوكة للصين يوم الخميس، بعد أكثر من تسعة أشهر من حظر تطبيق مشاركة الفيديو الشهير لزعزعة "التناغم الاجتماعي وحسن النية".

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تم اتخاذ القرار في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أن وافقت الشركة على التعاون مع مسؤولي إنفاذ القانون في نيبال لمعالجة الجرائم المتعلقة بتيك توك وتنظيم محتواها، وفقًا لمصدر حكومي شريطة عدم الكشف عن هويته.قالت تيك توك، التي تمتلك شركة بايت دانس ومقرها بكين، إنها سعيدة بالقرار.حظرت الحكومة النيبالية السابقة التطبيق في نوفمبر، مشيرة إلى مخاوف بشأن إساءة استخدامه. تم تسجيل أكثر من 1600 حالة جريمة إلكترونية متعلقة بتيك توك على مدى أربع سنوات في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا قبل ذلك.اندلعت احتجاجات متفرقة في الشوارع، حيث قال المستخدمون إن الحظر قطع مصدر دخل وأغلق منتدى لحرية التعبير. كان لدى TikTok 2.2 مليون مستخدم في نيبال في ذلك الوقت، وفقًا لجمعية مزودي خدمة الإنترنت في نيبال.طلبت نيبال من TikTok وحدة محورية لمساعدة مكتب الأمن السيبراني في نيبال على مدار الساعة للمساعدة في القبض على المجرمين وحظر المحتوى غير اللائق الذي أدى حتى إلى حالات انتحار.قال ديباك راج أواستي، المتحدث باسم المكتب، لرويترز يوم الخميس: "يمكن أن يكون التعرف السريع على المستخدمين في الوقت الفعلي أداة فعالة للقبض على المخالفين وتثبيط إساءة استخدام التكنولوجيا".حظرت العديد من الدول الأخرى TikTok جزئيًا أو كليًا، حيث استشهد العديد منها بمخاوف تتعلق بالأمن القومي والخصوصية.