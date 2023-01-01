نوفمبر المقبل..عودة معرض أوتوتك لخدمات ما بعد البيع للسيارات

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أعلنت الشركة المنظمة لمعرض أوتوتك المخصص لخدمات ما بعد البيع للسيارات عن إنطلاق الدورة الجديدة للمعرض خلال عام 2024 الحالي، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 من شهر نوفمبر المقبل.



ويعتبر هذا الحدث بمثابة أكبر معرض دولي متخصص في خدمات ما بعد البيع للسيارات والصناعات المغذية، وقطع غيار السيارات والإكسسوارات ومعدات مراكز الصيانة والورش.



وستقام الدورة القادمة من معرض أوتوتك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، وينتظر أن يضم المعرض مئات الشركات محلية ودولية لتعرض منتجاتها وخدماتها لزوار المعرض في دورته الجديدة.

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ويستهدف أوتوتك تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال السيارات لما تمتاز به من موقع جغرافي يتيح لها فرص غير مسبوقة كمركز لحركة التجارة والتصدير، لذا يضم المعرض أجنحة دولية من عدة دول مثل تركيا والهند وبولندا، جنبًا إلى جنب مع الشركات المصرية الرائدة، كما تتاح للزائرين فرصة للقاء الشركات المختلفة من هذه الأسواق التصنيعية وجهًا لوجه والتعرف على أحدث المنتجات والابتكارات في هذا المجال.