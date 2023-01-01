نهاية المفاجأة: كيشو يكشف الحقيقة كاملة في قضية الاتهامات الموجهة إليه



كيشو كيشو



أكد محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة الرومانية ، أنه تعرض للظلم بعد أزمتة الأخيرة مع الفتاة الفرنسية في فرنسا وأنه لم يتعدى عليها نهائيا.

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وأضاف محمد كيشو، ذهبت لمشاهدة منافسات المصارعة وبعد نهاية اليوم تواجدت في أحد الكافيهات ولم أكن في حالة سكر كما ردد البعض.وتابع محمد إبراهيم كيشو: أنا مظلوم ومستعد للخضوع للتحاليل الطبيعة لمعرفة صحة كلامي من عدمها، والفتاة الفرنسية قالت للشرطة بأنني تحرشت بها وهذا الأمر لم يحدث نهائيا.وأشار كيشو، إلى أن الفتاة الفرنسية تحدثت معي باللغة الفرنسية وأنا لا أعرف اللغة الفرنسية، وتدخل صديق لي للترجمة وحدثت مشاهدة، ومع تواجد الشرطة قالت للشرطة بأنني تحرشت بها.وزاد كيشو، طلبت تفريغ الكاميرات في حضور المحامية والسفير المصري وبعد مشاهدة الفيديوهات تم إثبات موقفي وخرجت وأنا مش مترحل من فرنسا، متواجد بشكل طبيعي وهسافر مصر في موعدي المحدد.واختتم كيشو: أشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر في فرنسا والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على كل الدعم والمجهودات الكبيرة في الساعات الأخيرة.