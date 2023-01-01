ننفرد بأسماء الوزراء الجدد في التشكيل الجديد

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صورة الخبر: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكدت مصادر حكومية ان الدكتورة مايا مرسي ستتولى وزارة التضامن، والدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف، وأحمد كوجك وزيرا للمالية، وشريف فاروق للتموين، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، وشريف الشربيني وزيرا للإسكان.

وأكدت المصادر تعيين المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل، السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة، وكريم بدوي وزيرا للبترول، ومحمد عصمت وزيرا للكهرباء، ومحمود فوزي وزيرا للمجالس النيابية، وعبدالمجيد صقر وزيرا للتنمية المحلية، ومحمد عبداللطيف للتربية والتعليم.

حلف اليمين الدستورية
أضافت المصادر في تصريحات خاصة أن الوزراء الجدد سيؤدون اليمين الدستوري غدا أمام الرئيس السيسي.

طريقة اختيار الوزراء الجدد
أضافت المصادر أن اختيار الوزراء الجدد، يأتي بناء على الشفافية، وخبراتهم، وكفاءاتهم، وتميزهم في تحقيق الأهداف المطلوبة منهم.

المصدر: elbalad

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