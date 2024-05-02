ننشر مواعيد مباريات اليوم .. أهمها ديربي تشيلسي وتوتنهام والزمالك أمام البنك الأهلي

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مباريات اليوم

تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 2-5-2024 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة تشيلسي ضد توتنهام في ديربي لندن بالجولة الـ 26 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري 2023-2024. 





 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


تشيلسي X توتنهام – 9.30 مساء – beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

مارسيليا X أتالانتا – 10 مساء - beIN Sports HD 3
روما X باير ليفركوزن – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X أولمبياكوس – 10 مساء - beIN Sports HD 4

فيورنتينا X كلوب بروج – 10 مساء - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

الحزم X الأخدود – 6 مساء - SSC HD
الفتح X الرياض – 9 مساء - SSC HD

الأهلي X ضمك – 9 مساء - SSC HD

مواعيد مباريات الدوري المصري

الزمالك X البنك الأهلي – 7 مساء

مودرن فيوتشر X طلائع الجيش – 7 مساء

مواعيد مباريات كأس العرش المغربي

نهضة بركان X الجيش الملكي – 10 مساء

المصدر: youm7

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