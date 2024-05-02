ننشر مواعيد مباريات اليوم .. أهمها ديربي تشيلسي وتوتنهام والزمالك أمام البنك الأهلي

مباريات اليوم
تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 2-5-2024 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة تشيلسي ضد توتنهام في ديربي لندن بالجولة الـ 26 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X توتنهام – 9.30 مساء – beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
مارسيليا X أتالانتا – 10 مساء - beIN Sports HD 3روما X باير ليفركوزن – 10 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
أستون فيلا X أولمبياكوس – 10 مساء - beIN Sports HD 4
فيورنتينا X كلوب بروج – 10 مساء - beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة
الحزم X الأخدود – 6 مساء - SSC HDالفتح X الرياض – 9 مساء - SSC HD
الأهلي X ضمك – 9 مساء - SSC HD
مواعيد مباريات الدوري المصري
الزمالك X البنك الأهلي – 7 مساء
مودرن فيوتشر X طلائع الجيش – 7 مساء
مواعيد مباريات كأس العرش المغربي
نهضة بركان X الجيش الملكي – 10 مساء
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