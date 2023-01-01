ننشر مصروفات جامعة الجلالة لطلاب الثانوية العامة 2024

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يبحث عدد كبير من الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، عن مصروفات جامعة الجلالة الأهلية وتفاصيل التقديم للالتحاق بكلياتها.

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وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إن هناك إقبالا كبيرا على الالتحاق بالجامعة على الموقع الإلكتروني، وذلك منذ فتح باب التقديم المباشر في نهاية أبريل 2024 حتى الآن، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية للعام الحالي 2024، أو العام السابق 2023، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام السابق 2023.تنسيق الجامعات 2024تنسيق الجامعات الأهلية 2024واضاف الشناوي أن ذلك وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم عليها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة “العربية - الأجنبية” هو معيار المُفاضلة بين الطلاب، طبقا لقواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.مصروفات جامعة الجلالة للعام الدراسي 2024 /2025وأوضح أن إجمالي الرسوم الدراسية لمجالات جامعة الجلالة للعام الدراسي الجديد 2024:2025 بدون الرسوم الإدارية؛ مجال الطب والجراحة: 150,000 ألف جنيه، مجال طب الأسنان: 140,000 ألف جنيه، مجال العلوم الصيدلية: 100,000 ألف جنيه، مجال العلاج الطبيعي: 100,000 ألف جنيه، مجال هندسة الحاسب: 75,000 ألف جنيه، مجال العلوم الهندسية: 75,000 ألف جنيه، مجال علوم الحاسب: 69,000 ألف جنيه، مجال الإنتاج الإعلامي: 50,000 ألف جنيه، مجال الفنون والتصميم: 49,000 ألف جنيه، مجال العلوم الأساسية: 48,000 ألف جنيه، مجال العلوم الإدارية: 46,000 ألف جنيه، مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43,000 ألف جنيه، مجال العلوم الصحية التطبيقية: 42,000 ألف جنيه، مجال علوم التمريض: 40,000 ألف جنيه.وأشار إلى أن الرسوم الدراسية للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الامريكية للعام الدراسي الجديد 2024:2025 بدون الرسوم الإدارية؛ برنامج هندسة البرمجيات: 235,000 ألف جنيه، وبرنامج الهندسة الكهربائية: 250,000 ألف جنيه، وبرنامج إدارة الأعمال: 220,000 ألف جنيه، وبرنامج التسويق: 220,000 ألف جنيه، وبرنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 220,000 ألف جنيه، وبرنامج إدارة الأعمال الرياضية: 220,000 ألف جنيه، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات: 235,000 ألف جنيه، وبرنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 235,000 ألف جنيه، برنامج علم النفس: 220,000 ألف جنيه.