ننشر .. ماذا ينتظر الزمالك حال الانسحاب من القمة؟

تمسك نادي الزمالك، بعدم خوض لقاء القمة بالدوري المصري الممتاز، أمام الأهلي، الثلاثاء المقبل.
وأعلن الزمالك، رفضه خوض أي مباراة بالدور الثاني للدوري المصري، لحين استكمال الدور الأول، بجانب إعلان باقي مباريات الدوري.
وتشير لوائح الدوري إلى أن أي فريق يمتنع عن استكمال اللقاء بعد بدايته يتم اعتباره منسحبا، وأيضا إذا انسحب بعد إجراء القرعة ووضع الجدول أو عدم ذهابه إلى ملعب المباراة.
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