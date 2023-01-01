ننشر .. روابط تحميل نماذج البوكليت لطلاب الثانوية الأزهرية 2024



الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية

نشر قطاع المعاهد الأزهرية، نماذج البوكليت التجريبي للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024م.



وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم إعداد البوكليت من قبل نخبة من الأساتذة المتميزين بالأزهر الشريف.



وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، للطلاب وأولياء الأمور، روابط تحميل نماذج البوكليت التجريبي للثانوية الأزهرية، لجميع المواد على النحو التالي:

قد يعجبك أيضا...

رابط تحميل البوكليت التجريبي (المواد العربية) من هناhttps://drive.google.com/drive/folders/1P1MzsCU0SK1Zjo8LXR77w6U0Q3TMepIzرابط تحميل البوكليت التجريبي (المواد الشرعية) من هناhttps://drive.google.com/drive/folders/13EqdwMsg5-zqFoEZCaPIdo6FusVVuG_Bرابط تحميل البوكليت التجريبي (المواد الثقافية) من هناhttps://drive.google.com/drive/folders/1K5AvguSsfvb5WI20dyLsvKHGdt18OHwMوضوح أسئلة البوكليتبدوره عقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، اجتماعًا مع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، وواضعي أسئلة "البوكليت التجريبي" للشهادة الثانوية الأزهرية.