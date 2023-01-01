ننشر .. حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي



بن رمضان بن رمضان



أوضح مصدر من نادي فرينتسفاروتشي المجري حقيقة تعثر مفاوضات محمد علي بن رمضان لانتقاله لصفوف الأهلي.

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وقال مصدر من فرينتسفاروتشي لـ FilGoal.com: "صفقة انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي لم تتعطل كما يشاع، والمفاوضات مستمرة لكن لم تنته بنسبة 100%".وأضاف "اللاعب يستعد لمباراة الغد وهذا ما يركز عليه في الوقت الحالي".وكشف الموقع التونسي أن اللاعب حاليا في معسكر فريقه تحضيرا لمباراة الدربي في الدوري المجري غدا السبت.ولم يكشف التقرير سبب رفض بن رمضان للانتقال للأهلي.ويلتقي فرينتسفاروتشي مع أوجبيست غدا في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة من الدوري المجري.وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي في تصريحات خاصة بوقت سابق لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع فرينتسفاروتشي المجري لضم محمد علي بن رمضان".وأضاف "تتم مراجعة العقود لإنهاء تفاصيل الصفقة".