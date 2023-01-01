ننشر .. جدول مباريات دور المجموعات في كوبا أمريكا 2024

كوبا أمريكا 2024
تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نهائيات النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا 2024، خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، 10من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية.
ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين حامل اللقب مع نظيره منتخب كندا، في الافتتاح فجر 21 يونيو المقبل، على أن ينتهي دور المجموعات فجر الأربعاء 3 يوليو، ثم يُلعب دور الثمانية بين 4 و6 يوليو.
وبعدها يقام نصف النهائي في يومي 9 و10 من يوليو أيضا، ثم تُلعب مباراة الثالث والرابع يوم 13 من الشهر نفسه، ويُقام النهائي يوم 14 يوليو.
وسيلعب متصدر المجموعة الأولى فى كوبا أمريكا مع وصيف الثانية، ومتصدر الثانية سيواجه وصيف الأولى، ليلتقي الفائزان في نصف النهائي.
ونفس الحال بالنسبة للمجموعتين الثالثة والرابعة، حيث سيلعب متصدر الثالثة مع وصيف الرابعة، ثم يلاقى وصيف الثالثة متصدر الرابعة.
وجاء جدول مباريات دور المجموعات فى كوبا أمريكا 2024، التالى..
الجمعة 21 يونيو
الأرجنتين ضد كندا - 3 صباحا
السبت 22 يونيو
بيرو ضد تشيلي - 3 صباحا
الأحد 23 يونيو
الإكوادور ضد فنزويلا - 1 صباحا
المكسيك ضد جامايكا – 4 صباحا
الاثنين 24 يونيو
الولايات المتحدة ضد بوليفيا - 1 صباحا
أوروجواي ضد بنما - 4 صباحا
الثلاثاء 25 يونيو
كولومبيا ضد باراجواي – 1 صباحا
البرازيل ضد كوستاريكا – 4 صباحا
الأربعاء 26 يونيو
تشيلي ضد الأرجنتين – 1 صباحا
بيرو ضد كندا – 4 صباحا
الخميس 27 يونيو
الإكوادور ضد جامايكا – 1 صباحا
فنزويلا ضد المكسيك – 4 صباحا
الجمعة 28 يونيو
بنما ضد الولايات المتحدة الأمريكية – 1 صباحا
أوروجواي ضد بوليفيا – 4 صباحا
السبت 29 يونيو
كولومبيا ضد كوستاريكا – 1 صباحا
باراجواي ضد البرازيل – 4 صباحا
الأحد 30 يونيو
الأرجنتين ضد بيرو – 3 صباحا
كندا ضد تشيلي – 3 صباحا
الاثنين 1 يوليو
جامايكا ضد فنزويلا – 3 صباحا
المكسيك ضد الإكوادور – 3 صباحا
الثلاثاء 2 يوليو
الولايات المتحدة الأمريكية ضد أوروجواي – 4 صباحا
بوليفيا ضد بنما – 4 صباحا
الأربعاء 3 يوليو
البرازيل ضد كولومبيا – 4 صباحا
كوستاريكا ضد باراجواي – 4 صباحا
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