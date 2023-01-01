ننشر .. جدول مباريات دور المجموعات في كوبا أمريكا 2024



كوبا أمريكا 2024 كوبا أمريكا 2024

تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نهائيات النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا 2024، خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، 10من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية.



ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين حامل اللقب مع نظيره منتخب كندا، في الافتتاح فجر 21 يونيو المقبل، على أن ينتهي دور المجموعات فجر الأربعاء 3 يوليو، ثم يُلعب دور الثمانية بين 4 و6 يوليو.



وبعدها يقام نصف النهائي في يومي 9 و10 من يوليو أيضا، ثم تُلعب مباراة الثالث والرابع يوم 13 من الشهر نفسه، ويُقام النهائي يوم 14 يوليو.

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وسيلعب متصدر المجموعة الأولى فى كوبا أمريكا مع وصيف الثانية، ومتصدر الثانية سيواجه وصيف الأولى، ليلتقي الفائزان في نصف النهائي.ونفس الحال بالنسبة للمجموعتين الثالثة والرابعة، حيث سيلعب متصدر الثالثة مع وصيف الرابعة، ثم يلاقى وصيف الثالثة متصدر الرابعة.وجاء جدول مباريات دور المجموعات فى كوبا أمريكا 2024، التالى..الجمعة 21 يونيوالأرجنتين ضد كندا - 3 صباحاالسبت 22 يونيوبيرو ضد تشيلي - 3 صباحاالأحد 23 يونيوالإكوادور ضد فنزويلا - 1 صباحاالمكسيك ضد جامايكا – 4 صباحاالاثنين 24 يونيوالولايات المتحدة ضد بوليفيا - 1 صباحاأوروجواي ضد بنما - 4 صباحاالثلاثاء 25 يونيوكولومبيا ضد باراجواي – 1 صباحاالبرازيل ضد كوستاريكا – 4 صباحاالأربعاء 26 يونيوتشيلي ضد الأرجنتين – 1 صباحابيرو ضد كندا – 4 صباحاالخميس 27 يونيوالإكوادور ضد جامايكا – 1 صباحافنزويلا ضد المكسيك – 4 صباحاالجمعة 28 يونيوبنما ضد الولايات المتحدة الأمريكية – 1 صباحاأوروجواي ضد بوليفيا – 4 صباحاالسبت 29 يونيوكولومبيا ضد كوستاريكا – 1 صباحاباراجواي ضد البرازيل – 4 صباحاالأحد 30 يونيوالأرجنتين ضد بيرو – 3 صباحاكندا ضد تشيلي – 3 صباحاالاثنين 1 يوليوجامايكا ضد فنزويلا – 3 صباحاالمكسيك ضد الإكوادور – 3 صباحاالثلاثاء 2 يوليوالولايات المتحدة الأمريكية ضد أوروجواي – 4 صباحابوليفيا ضد بنما – 4 صباحاالأربعاء 3 يوليوالبرازيل ضد كولومبيا – 4 صباحاكوستاريكا ضد باراجواي – 4 صباحا