ننشر تفاصيل مرافعة محامي الشيبي في قضية حسين الشحات



الشيبي الشيبي

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال العباسية لمرافعة دفاع اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز في قضية حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.



وطالب محامي اللاعب محمد الشيبي نجم بيراميدز من هيئة المحكمة تعديل القيد والوصف بالقضية من إهانة بالقول إلي ضرب وتعدي، قائلا إن مصر كلها والوطن العربي شاهدوا واقعة الضرب وسمعوا صوت الصفع على الوجه، وأضاف أن عددا من لاعبي النادي الأهلي ضربوا موكلي وظهر ذلك من خلال الشاشات بالصوت والصورة.



فيما غاب اللاعب حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، عن حضور جلسة محاكمته في قضية اتهامه بالتعدي على اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، خلال مباراة الفريقين في بطولة دوري NILE.

قد يعجبك أيضا...

وفي الجلسة، لم يحضر الشيبي أيضًا، وهذه الواقعة بدأت بتقرير من الشرطة خلال مباراة الفريقين، يتهم فيه حسين الشحات بالاعتداء على الشيبي.واتهم الشيبي حسين الشحات بالسب، والقذف، والضرب، والإهانة، والترويع، بالإضافة إلى التهديد بالإيذاء الجسدي، مما أدى إلى إصابته بأذى نفسي وجسدي، وذلك بعد نشر فيديوهات توثق واقعة الصفع على منصات التواصل الاجتماعي.ويُذكر أن الشيبي قد تغيب عن الحضور والمثول أمام لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، بعد استدعائه مرتين في الفترة السابقة، وقد اعتذر عن التواجد في المرة الأولى لأسباب شخصية، وفي المرة الثانية بسبب مشاركته في مباراة فريقه ضد المقاولون العرب في الدوري.