ننشر تفاصيل مرافعة محامي الشيبي في قضية حسين الشحات

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال العباسية لمرافعة دفاع اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز في قضية حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.
وطالب محامي اللاعب محمد الشيبي نجم بيراميدز من هيئة المحكمة تعديل القيد والوصف بالقضية من إهانة بالقول إلي ضرب وتعدي، قائلا إن مصر كلها والوطن العربي شاهدوا واقعة الضرب وسمعوا صوت الصفع على الوجه، وأضاف أن عددا من لاعبي النادي الأهلي ضربوا موكلي وظهر ذلك من خلال الشاشات بالصوت والصورة.
فيما غاب اللاعب حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، عن حضور جلسة محاكمته في قضية اتهامه بالتعدي على اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، خلال مباراة الفريقين في بطولة دوري NILE.
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