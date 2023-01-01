ننشر .. تفاصيل سقوط موظف وزارة الزراعة



سقوط موظف وزارة الزراعة سقوط موظف وزارة الزراعة



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بسقوط شخص من الطابق الخامس عشر بمبنى وزارة الزراعة في الدقي، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مكان الواقعة.



كشفت تحقيقات النيابة ان المتوفى يبلغ من العمر 47 عاما من قرية طبهار التابعة لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم وانه يعمل سائقا بنظام المكافأة الشاملة في مشروع التغذية المدرسية.



واضافت تحقيقات نيابة الدقي ان الموظف توجه الى مبنى وزارة الزراعة وطلب لقاء مسؤول الا ان المسؤول لم يكن متواجدا في ذلك الوقت في مبنى وزارة الزراعة فترك المتوفى هاتفه المحمول وحافظة نقوده مع سكرتير المسؤول وقام بالجري وخرج الى طرقة المبنى وقفز من نافذة بالطابق الـ 15 وسط ذهول السكرتير الذي لم يتمكن من اللحاق او منعه.

قد يعجبك أيضا...

ونستعر ض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.