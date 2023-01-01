ننشر أسئلة حيرت طلاب المدارس في امتحانات الترم الثاني اليوم

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امتحانات الترم الثاني

شملت امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل اليوم ، بعض الأسئلة التي تسببت في حيرة للطلاب، وهو الأمر الذي يتكرر دائما خلال فترة الامتحانات .

مرادف عاقبة الأمور
شمل امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الآن طلاب الصف الثاني الثانوي بإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة ، سؤال عن مرادف عاقبة في جملة “عاقبة الأمور ” .

وقد وضع واضع امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي بإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة ، 4 اختيارات للاجابة عن هذا السؤال وهي ( ندامة - بداية - خسارة - نهاية )

وتؤكد معاجم اللغة العربية ، أن عاقبة جاءت من العَقِبُ وهو اسم يعني آخر كلّ شيء ونتيجته ، فأعقاب الأمور تعني أواخرها ، وبناءا على ذلك تصبح الإجابة الصحيحة على سؤال مرادف عاقبة في جملة عاقبة الأمور : نهاية



جمع كلمة رحيم و مرادف كلمة بؤس


كما فوجئ طلاب الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الشرقية امتحان مادة اللغة العربية ، في امتحان اللغة العربية ، بسؤال حول جمع كلمة “ رحيم” وهو سؤال تسبب في حيرة الطلاب .
وأتاح واضع الامتحان لطلاب الصف الثاني الاعدادي 4 اختيارات للإجابة على جمع كلمة رحيم وهي : " رحم - أرحام - رحماء- محارم".

وجاءت كلمة رحيم في قول الكاتب " الخلق هو الدمعة التى تترقرق فى عيون الرحيم كلما وقعت عينه على منظر من مناظر البؤس .

كما شمل نفس الامتحان سؤال محير عن مرادف كلمة البؤس ، وكانت الاختيارات المتاحة للطلاب : " السعادة - النعيم - العقاب - الشقاء"

مرادف كلمة عار
وفي امتحان الصف الأول الثاني الصنايع بأسيوط ، في مادة اللغة العربية ، جاء سؤال عن مرادف كلمة عار التي جاءت في جملة “عار عليك إذا فعلت عظيم ”

وقد اتاح واضع الامتحان للطلاب 4 اختيارات للإجابة عن سؤال مرادف كلمة عار وهي : ضعيف - عيب - حمق

المصدر: elbalad

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