"نفرتيتي تثير غضب المصريين.. وعالم آثار يطالب ألمانيا بإعادتها"



رأس نفرتيتي رأس نفرتيتي



أثار تمثال رأس نفرتيتي الشهير غضباً واسعاً بين المصريين خلال الساعات الماضية، خصوصاً بعد أن أطلق عالم الآثار المصري البارز ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس عريضة على موقعه الإلكتروني، يطالب

قد يعجبك أيضا...

فيها بإعادة التمثال الفرعوني إلى مصر من متحف برلين الجديد.ودعا حواس في العريضة التي أطلقها يوم السبت، السلطات الألمانية إلى إعادة رأس نفرتيتي، مؤكداً أن التمثال خرج من مصر بطرق غير قانونية بعد اكتشافه. وأضاف: "نعلن اليوم أن مصر تطلباستعادة تمثال نفرتيتي النصفي، وهذه مبادرة وطنية وليست حكومية".كما حث حواس المهتمين بإعادة التمثال على توقيع العريضة عبر موقعه الإلكتروني، مشيراً إلى أن دعمهم سيساهم في إظهار الرغبة الشعبية في استرجاع هذا الأثر.وأوضح حواس أنه لا يسعى لاستعادة الآثار التي خرجت من البلاد بطرق قانونية.وتركزت حملة حواس بشكل أساسي على استعادة ثلاث قطع أثرية رئيسية هي: رأس نفرتيتي، وحجر رشيد، وبرج دندرة.ولم يصدر تعليق من المسؤولين في متحف برلين الجديد على هذه العريضة، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز اليوم الأحد.يُذكر أن بعثة أثرية ألمانية عثرت على تمثال رأس نفرتيتي المصنوع من الحجر الجيري في عام 1912 في تل العمارنة بمحافظة المنيا، جنوب القاهرة بحوالي 300 كيلومتر، وتم شحنه إلى برلين في العامالتالي.تل العمارنة كانت العاصمة التي انتقل إليها زوج نفرتيتي، الفرعون أخناتون، الذي حكم الأسرة الثامنة عشرة حتى حوالي عام 1335 قبل الميلاد. كان أخناتون يُعرف بلقب "الملك الزنديق" لدعوته إلىعبادة الإله آتون واستبعاد آلهة مصر الأخرى، وكان لحكمه أثر كبير في إدخال تغييرات جذرية على الفن المصري.