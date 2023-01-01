نظرة على هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra



HUAWEI Pura 70 Ultra HUAWEI Pura 70 Ultra

إذا كنت تفكر في شراء هاتف HUAWEI حديث، فمن المفترض أنك تعرف الآن ما الذي تتورط فيه، الحظر التجاري الأمريكي المستمر يعني أن تطبيقات Google لا تزال غير متاحة (بدون حلول بديلة)، وهو ما قد يناسب بعض الأشخاص، ومع ذلك استبدال Google بـ HUAWEI ليس بالضبط خطوة واعية فيما يتعلق بالخصوصية، في الأسواق العالمية، لا يزال Pura 70 Ultra يعمل بنظام EMUI (المستند إلى Android 12 المتقادم بشكل متزايد) بدلاً من نظام Harmony OS الخاص بـ HUAWEI، والذي ستجده في الصين.

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سلسلة Puraإذا كنت قد استخدمت أحد أجهزة السلسلة P الرئيسية — التي تم إعادة تسميتها الآن إلى Pura — في السنوات الأخيرة، ستجد نفسك مألوفاً بالواجهة المستوحاة بشدة من iOS، ومختلف البدائل لتطبيقات Google، تستطيع تثبيت جزء كبير من تطبيقات Android التي أستخدمها بانتظام، ولكن بالتأكيد ليس جميعها.على الرغم من تغيير الاسم، فإن Pura 70 Ultra يحمل الآن التصميم المميز لـ HUAWEI، يشير حجم الكاميرا الأكبر إلى القوة الأكبر للهاتف، ولكن اللمسة النهائية اللامعة على اللون الأسود هي مغناطيس للغبار. لحسن الحظ، الجزء الخلفي المحكم يوفر قبضة جيدة ومغطى بجلد صناعي. مع الزجاج المنحني المحمي بواسطة Crystal Kunlun Armor من HUAWEI، من المؤكد أن هذا التصميم سيقسم الآراء.الأجهزة في Pura 70 Ultra معيبة بشكل أساسي في مجالات رئيسيةالحظر التجاري الأمريكي لم يؤثر فقط على برامج HUAWEI؛ العلامة التجارية لا يمكنها استخدام السيليكون المدعوم من الولايات المتحدة أيضًا، مما يتركها مع بعض التنازلات المثيرة للاهتمام في قسم المعالج.يتم تشغيل HUAWEI Pura 70 Ultra بواسطة معالج Kirin 9010 الخاص بالشركة. مع أربعة نوى CPU Taishan مخصصة وأربعة نوى Arm A510، يوفر الشريحة أداء منخفض النهاية يتفوق عليه حتى الهواتف الذكية الاقتصادية مثل Nothing Phone 2 ويعتبر تراجعًا ملحوظًا عن Snapdragon 8 Gen 1 في P60 Pro.على الرغم من النواة الكبيرة المعاد تصميمها من Kirin 9000S، إلا أن نتائج GeekBench 6 للنواة الواحدة تتأخر كثيرًا عن المنافسة التي تستخدم نواة Arm Cortex-X، علاوة على ذلك، فإن النوى الثمانية لوحدة المعالجة المركزية لا تسجل أي مكان قريب من أفضل الشرائح في الصناعة.أداء الرسوميات ليس أفضل، وحدة معالجة الرسوميات Maleoon 910 المخصصة من HUAWEI تسجل مرة أخرى أقل بكثير من المنافسين، تصل درجات حرارة الاختبار الإجهادية إلى 47.0°C وهي غير مريحة للإمساك، رغم أن الهاتف مستقر نسبيًا مقارنة بالهواتف المنافسة، عندما تقوم بتشغيل Genshin Impact، كانت الإعدادات الافتراضية هي 30 إطارًا في الثانية، بجودة رسومية متوسطة لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يسخن الهاتف، وزيادة الإعدادات إلى العالية (ناهيك عن الأعلى) تسببت في تلعثم ملحوظ. هذا الهاتف ليس للمحبين الجديين للألعاب المحمولة.قامت HUAWEI بتحسين EMUI، ولكن الأداء يفتقر إلى المعايير العالية للمستخدمين المتحمسين.بينما سيتعامل Kirin 9010 مع المهام اليومية الخاصة بك بشكل جيد (قامت HUAWEI بعمل جيد في تحسين واجهة المستخدم)، فإن الهاتف يتخلف كثيرًا عن المنافسين فيما يتعلق بقدرات المستخدمين المتقدمين والألعاب، الحرارة مشكلة بغض النظر؛ كافحت لتبريد الهاتف إلى أقل من 30°C، حتى مع فترات الراحة الطويلة، الحرارة الزائدة تؤثر سلبًا على قوة الشحن؛ يقوم الهاتف بخفض كبير من مستوى الذروة 90 وات إلى 18 وات فقط عندما تصل درجات الحرارة إلى 40°C.هذا يجعل من المستحيل التنبؤ بسرعة شحن الهاتف، خاصة إذا كنت قد استخدمته لمهام معتدلة قبل ذلك. في المتوسط، يستغرق شحن الهاتف حوالي 46 دقيقة عندما يُترك بمفرده، وهو لا يزال سريعًا.الكاميراكانت التصوير الفوتوغرافي دائمًا أساس جهاز HUAWEI الرائع، ويحدث Pura 70 Ultra على تحديث صيغة الهاتف الكاميرا الناجحة مع مستشعر رئيسي بحجم 1 بوصة مزود بفتحة f/1.6-f/4.0 وعدسة قابلة للسحب. تحافظ العدسة القابلة للسحب على نحافة الهاتف مع توفير مسافة كافية بين العدسة والمستشعر للحصول على طول بؤري تقليدي يبلغ 23 ملم. كما هو متوقع، ينتج هذا المستشعر الكبير صورًا جيدة جدًا في كل من الإضاءة القوية HDR والبيئات ذات الإضاءة الخافتة.في الواقع، مستوى التفاصيل الملتقطة مع القليل من الضوء هو ربما أكثر شيء مثير للإعجاب في هذه الكاميرا.بالحديث عن التفاصيل، هي ناعمة قليلاً، ولكن هذا المظهر الطبيعي المفضل على الإفراط في الشحذ. أنا أقل اقتناعًا بعلم الألوان الخاص بـ HUAWEI؛ بدلاً من الواقعية "المملة"، يميل الهاتف إلى تقديم أكثر حيوية، لا تبرز بشكل عدواني، ولكن التعديل ليس مثيرًا بما يكفي ليعتبر بروفايل لوني إبداعي.العدسة الرئيسية قوية، ولكن العدسة الفائقة العرض 13 ملم، التي تم ترقيتها إلى مستشعر 40 ميجابكسل، مشوهة للغاية، حواف الصورة تعاني من التلطيخ والانحراف، وليس هناك الكثير من التفاصيل في مركز الإطار أيضًا، وهذا يزداد سوءًا في الإضاءة الخافتة، لا أحب العدسات الفائقة العرض عمومًا، ولكن هذا يبدو كتنفيذ قليل الجهد لهاتف فائق الجودة.على النقيض، فإن العدسة 90 ملم 3.5x هي المفضلة لدي لتأطير الصورة، ولكنني مرة أخرى أشعر بخيبة أمل من النعومة، يبدو أن التقاط التفاصيل يعتمد بشكل كبير على خوارزميات تحسين الصورة من HUAWEI، والتي تستغرق وقتًا طويلاً للمعالجة على المعالج البطيء.للأسف، الطول البؤري طويل جدًا للصور الشخصية، لذا يفضل Pura 70 Ultra العدسة الرئيسية، التي تحتوي على طول بؤري غير مثالي يبلغ 23 ملم، من بين الاثنين، أفضل المظهر عند التبديل إلى العدسة 3.5x للحصول على تأثير البوكيه الطبيعي، ولكن العدسة لا توفر نفس النطاق الديناميكي القوي في ظروف الإضاءة الداخلية.تصمد الكاميرا التليفوتوغرافية بشكل جيد عند 10x في الإضاءة الجيدة، مع جودة الصورة تقارب تقريبًا تكبير طويل المدى في Pixel 8 Pro، لا تدفع الكاميرا أكثر من ذلك؛ تتدهور النتائج بسرعة.XMAGE تظل النجم الحقيقي، حيث تجمع وتحسن بيانات الصورة لتنتج مستويات من التفاصيل وHDR تعادل أي هاتف آخر في السوق.الهاتف نادرًا ما يسلم صورة مكشوفة بشكل سيء، يمزج التفاصيل جيدًا لـ "السوبر ماكرو"، ويحتوي على الكثير من التعديلات البرمجية لمساعدتك في تخصيص صورك الشخصية، ومع ذلك لا تجد علم الألوان الخاص بـ HUAWEI مثيرًا أو مثيرًا للاهتمام مثل OPPO أو Xiaomi، وتشبع الهاتف الزائد يترك الكثير مما هو مرغوب فيه لألوان البشرة الواقعية، هناك مشاكل أخرى هنا أيضًا، اكتشاف الحواف في الصور الشخصية دون المستوى، غالبًا ما يفقد أو يطمس الشعر أكثر من الأجهزة المنافسة، ومع ذلك، فإن اكتشاف الحواف في الكاميرا الخلفية جيد جدًا.بالنظر إلى الصورة الكبيرة، هذا هاتف كاميرا جيد، ولكن يبدو أن تقنية HUAWEI قد وصلت إلى هضبة وسرعان ما أغلقت الفجوة المنافسة.بشكل عام، يعد HUAWEI Pura 70 Ultra هاتفًا ذكيًا بالكاد مقبولًا يرفعه واحدة من أفضل تجارب الكاميرا التي يمكن شراؤها بالمال. حتى مع ذلك، فإن الحزمة الأوسع ليست بالتأكيد منتجًا من فئة الأجهزة الرائدة التي يمكنها تبرير سعر 1499 يورو.معالج من الفئة المتوسطة، نسخة متقادمة من Android بدون أي آفاق لتحديثات النظام طويلة الأجل، لا توجد نطاقات 5G عالمية، ونقص في ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تعني بالتأكيد أن هذا الهاتف لا ينبغي أن يعتبر في نفس السياق مع Samsung Galaxy S24 Ultra أو Xiaomi 14 Ultra — هاتفين يكلفان نفس المبلغ ويفعلان كل شيء تقريبًا بشكل أفضل. كشخص كان يحب سلسلة P المبكرة، أشعر بخيبة أمل مع وقتي مع Pura 70 Ultra وأجد صعوبة في التوصية به لأي شخص باستثناء المؤمنين الباقين لـ HUAWEI.السعر1,499 دولار أمريكي يعتبر مبلغًا عادلاً لأي هاتف ذكي رائع ، وهذا السعر يضع هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra في مواجهة صعبة ليست في صالحه لأفضل الأجهزة في السوق.هواتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا (1419.99 دولار) و شاومي 14 ألترا (989 دولار) و جوجل Pixel 8 Pro ( بسعر 999 دولار)ويمكنك الوصول إلى تطبيق شهري من خلال: موقع شهري وتطبيق شهري على جوجل بلاي وتطبيق شهري على آب ستورأول وأسهل تطبيق للتقسيط في مصر، دون الحاجة لضامن أو زيارة منزلية، كل ما عليك هو تحميل تطبيق شهري من جوجل بلاي أو آب ستور، وقم بالتسجيل بصورة البطاقة فقط، واحصل على موافقة فورية، واستمتع بتقسيط آلاف من المنتجات لدى شركائنا بدون مقدم أو فوائد وبمدد سداد تصل إلى 36 شهر.أسعار الهواتف الذكية في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق، كما أن نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي يقبل الهاتف التحديث لها، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي لشركة الهاتف في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف قد تقبل الترقي لإصدارات أحدث من أنظمة التشغيل