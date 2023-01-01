نظرة على جالكسي S25 القادم..تصميم جديد وميزات مذهلة..



جالكسي S25 جالكسي S25

تعتبر سلسلة Galaxy S من سامسونج معيارًا للهواتف الذكية الرائدة في الوقت الحالي وخصوصا مع اقتراب إطلاق الجيل التالي تتزايد التوقعات حول ما سيقدمه Samsung Galaxy S25 دعونا نستكشف أحدث الشائعات والتسريبات حول هذا الهاتف المرتقب، تكشف سامسونج عن هواتفها الرائدة في سلسلة Galaxy S في الربع الأول من كل عام بالنظر إلى هذا الوقت، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن Galaxy S25 بين شهري يناير ومارس من العام القادم 2025.

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التصميم الجديدتشير الكثير من التسريبات إلى أن سامسونج تستهدف إعادة تصميم جذري لسلسلة Galaxy S25 حيث كشف المصمم السابق في مرسيدس بنز إلهوان لي، عن خطط لإضفاء لمسة جديدة على تصميم سلسلة Galaxy كما تشير النماذج الأولية إلى حواف أكثر انحناءً وإطار مصنوع من التيتانيوم، مما يوفر مظهرًا أكثر أناقة ومتانة.Samsung Galaxy S25 Ultra Rumors | Released Date - Mobiles Phonezالميزات المتوقعة:على الرغم من قلة التفاصيل حتى الآن، يمكننا توقع بعض الميزات الرئيسية في Galaxy S25:معالج أسرع: من المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الجديد من كوالكوم، مما يوفر أداء سريع للغاية.كاميرات محسنة: ستشهد الكاميرات تحسينات في جودة الصورة وميزات جديدة أخري.شاشة أكثر سطوعًا: من المتوقع أن تأتي الشاشة بدقة أعلى وسطوع أكبر.بطارية أكبر: ستسعى سامسونج إلى تحسين عمر البطارية من خلال زيادة سعة البطارية.التسعير المتوقععلى الرغم من التضخم العالمي وزيادة تكاليف الإنتاج، حافظت سامسونج على أسعار تنافسية لسلسلة Galaxy S الأساسية وPlus في السنوات الأخيرة ومع ذلك، شهدنا زيادة في سعر طراز Ultra في السنة الأخيرة وبالتالي فمن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات، مع احتمال زيادة طفيفة في الأسعار.