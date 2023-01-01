نظام غذائي لمدة 7 أيام..غني بالكولاجين..

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الكولاجين هو بروتين حيوي يحافظ على تماسك الجلد ومرونته، مما يمنح بشرة شابة ومشرقة، ينخفض إنتاج الكولاجين مع التقدم في السن، مما يؤدي إلى ظهور بشرة باهتة ومتجعدة.

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يمكن لنظام غذائي غني بالكولاجين أن يحسن صحة البشرة ولمعانها، ويهدف نظام الحمية الغذائية هذا الذي يستغرق 7 أيام إلى تحسين توهج البشرة الطبيعي، وفقا«لتايمز أوف إنديا».كمية الكولاجين المطلوبةيُنصح بأن يتناول البالغون ما لا يقل عن 2.5 إلى 15 جرامًا من الكولاجين يوميًا لرؤية فوائد ملحوظة في صحة الجلد، وتهدف هذه الخطة التي تستغرق 7 أيام إلى توفير حوالي 5 إلى 7 جرامات من الكولاجين يوميًا، جنبًا إلى جنب مع العناصر الغذائية الأخرى التي تدعم تخليق الكولاجين.-شوربة العظامبداية اليوم بتناول طبق من مرق العظام المصنوع منزليًا، وهو مصدر غني بالكولاجين، مع إضافة بعض الكركم والفلفل الأسود للحصول على دفعة إضافية مضادة للالتهابات.الاستمتاع بسلطة مع السبانخ والجزر والحمص، مع صلصة الخل بالليمون، إذ تحتوي السبانخ على فيتامينات C وA، وهي ضرورية لإنتاج الكولاجين.إضافة لتناول وجبة من الدجاج المشوي مع البطاطس المهروسة والفاصوليا الخضراء، إذ يحتوي الدجاج على نسبة عالية من الكولاجين، بينما البطاطس غنية بفيتامين C.-الأسماك للحصول على اوميجا 3البدء بعصير مصنوع من الحليب أو اللبن الرائب والمانجو وبذور الشيا، فالحليب واللبن الرائب مصدر جيد للبروتين والبروبيوتيك، مما يعزز صحة الجلد.الأسماك الدهنية هي مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تدعم ترطيب الجلد وتخليق الكولاجين.حساء العدس مع خبز الحبوب الكاملة، فالعدس مليء بالبروتين، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين.-التوت والبذوردقيق الشوفان المزين بالتوت المختلط وبذور الكتان، فالتوت غني بمضادات الأكسدة، بينما توفر بذور الكتان أحماض أوميجا 3 الدهنية.وعاء من سلطة الحمص والخيار مع صلصة بذور السمسم، والحمص غني بالبروتين، ومعجون بذور السمسم غني بالأحماض الدهنية الأساسية.-الفواكه والخضراوات الحمضيةعصير مصنوع من البرتقال والجزر والزنجبيل، فالبرتقال غني بفيتامين سي، وهو ضروري لتخليق الكولاجين.وجبة من الفاصوليا الحمراء مع الأرز البني، وتعتبر الفاصوليا الحمراء مصدر رائع للبروتين ومضادات الأكسدة.