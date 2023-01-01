نظام غذائي لعلاج حب الشباب والتمتع ببشرة لامعة نقية.. شرب الماء السر

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حب الشباب من أكثر المشكلات الجلدية شُيوعًا خلال فترة المُراهقة، ويُسبب إزعاجًا كبيرًا لصاحبه، لا سيما للفتيات اللواتي يحرصن دائمًا على التمتع ببشرة لامعة نقية تُظهر جمالهن وأُنوثتهن، وعلى الرغم من أهمية تلقي العلاج المناسب، فإن النظام الغذائي يلعب دورًا مٌهمًا في علاج هذه المشكلة.

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مشكلة حب الشبابوبحسب ما أوضحته الدكتورة إيمان سند، استشارية الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن»، فإن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في تخفيف حب الشباب أو زيادته، لذلك هناك بعض الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها، وأطعمة أخرى يجب تقليلها قدر الإمكان.أطعمة يجب تناولها لتخفيف حب الشبابومن الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها لتخفيف مشكلة حب الشباب:الفواكه والخضروات: غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تٌحسن صحة البشرة وتٌقلل من الالتهابات.الحبوب الكاملة: مصدر غني بالألياف التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما قد يقلل من إفراز هرمونات تحفز ظهور حب الشباب.البقوليات: غنية بالبروتين والزنك، اللذان يساعدان في إصلاح البشرة ومكافحة البكتيريا.المكسرات والبذور: غنية بالأحماض الدهنية الصحية مثل أوميجا 3، التي تقلل من الالتهابات.الأسماك الدهنية: غنية بأحماض أوميجا 3، وفيتامين E، الذي يُساعد في حماية البشرة من التلف.الزبادي: غني بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تحسن صحة الجهاز الهضمي، مما قد يقلل من ظهور حب الشباب.الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات وتحارب البكتيريا.الماء: ضروري للحفاظ على رطوبة البشرة ومنع انسداد المسام.أطعمة يجب الابتعاد عنهاومن أمثلة الأطعمة التي يجب تقليل تناولها لعلاج مشكلة حب الشباب:الأطعمة الغنية بالسكر المضاف: مثل المشروبات الغازية والحلويات، تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، مما قد يحفز إفراز هرمونات تحفز ظهور حب الشباب.الأطعمة المُصنعة: غنية بالدهون غير الصحية والملح، التي تسبب الالتهابات وتساهم في انسداد المسام.الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع: مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض، تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، مما قد يحفز إفراز هرمونات تحفز ظهور حب الشباب.منتجات الألبان: أثبتت بعض الدراسات أن هناك علاقة بين استهلاك منتجات الألبان وظهور حب الشباب، بينما لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك.الشوكولاتة: تحتوي على بعض المركبات التي قد تحفز إفراز هرمونات تحفز ظهور حب الشباب، لكن لا تزال الدراسات حول تأثيرها غير حاسمة.نصائح عامة لتخفيف حب الشبابغسل الوجه مرتين يوميًا باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع البشرة.تجنب لمس الوجه لتقليل انتشار البكتيريا.إزالة المكياج قبل النوم لمنع انسداد المسام.استخدام واقي الشمس لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، التي قد تفاقم حب الشباب.الحصول على قسط كاف من النوم لتحسين صحة البشرة بشكل عام.مُمارسة الرياضة بانتظام لتحسين صحة الجسم بشكل عام، مما يقلل من ظهور حب الشباب.