نظام الثانوية العامة الجديد: حسم الجدل وتوضيح التفاصيل



الثانوية العامة الثانوية العامة

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتساءل جميع أولياء الأمور هل يطبق نظام الثانوية العامة الجديد من العام الدراسي القادم 2024 / 2025 ؟



ومن جانبها .. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد من العام الدراسي الجديد 2024 / 2025



وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حاليًا تتعاون مع وزارة التعليم العالي للإعداد ووضع معايير وخطة العمل الخاصة بـ نظام الثانوية العامة الجديد

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وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام الثانوية العامة الجديد لن يتم تطبيقه إلا بعد عقد حوار مجتمعي موسع ، لإجراء التعديلات المناسبة،ثم بعد ذلك يتم عرض نظام الثانوية العامة الجديد على مجلس الوزراء، فضلًا عن عرضه ايضا على مجلس النواب فى المرحلة الأخيرة .وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد مرتبط بإصدار القانون التشريعي الخاص به أولا ، ثم يصدر بعد ذلك القرار الوزاري الخاص بتفاصيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد بناء على اصدار القانون .إلغاء العلمي والادبي في نظام الثانوية العامة الجديدوكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أهم ملامح نظام الثانوية العامة الجديد ، قائلاً : وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام الثانوية العامة الجديد لن يكون به تشعيب لعلمي وأدبي، بل عبارة عن مسارات، وكل مسار يؤهل لقطاع معين من الكليات.وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن ملامح نظام الثانوية العامة الجديد ستتضمن تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب فى الامتحانات، وتعدد المسارات، مشيرًا إلى أن الطالب سيدرس المواد المؤهلة لكل قطاع، بالإضافة إلى مراعاة وظائف المستقبل وسوق العمل.وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : في الثانوية العامة الجديد من المقترح ان يكون هناك أربعة مسارات، وهي مسار القطاع الطبي ومسار القطاع الهندسي ومسار العلوم الإنسانية ، ومسار الذكاء الاصطناعي ، ولن تكون بنظام الثانوية التراكمية.وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إنه سيكون لكل مسار أربعة مواد حسب طبيعة الدراسة، منهم مادتين مؤهلتين لقطاع كليات بعينها، ومادتين أخرتين أساسيتين، ومن خلال هذه المواد سيلتحق الطالب في القطاع المناسب لتخصصه.وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : نحن نسعى فى نظام الثانوية العامة الجديد للاستفادة من مناهج مدارس النيل، حيث إنها شهادة معتمدة من كامبريدج وتم اعتمادها من الدولة المصرية.