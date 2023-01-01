نظارات شمسية جديدة بإمكانيات غير متوقعة..«هتكلمها وترد عليك»..

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عالم خيالي في انتظار محبي النظارات الشمسية، إذ طرحت إحدى الشركات الكبرى نظارات شمس معززة بالذكاء الاصطناعي، تمكنك مثلا من الاسترخاء على الشاطئ وترسيخ التكنولوجيا لخدمتك، فمنها تستطيع أن تعرف مواعيد الأعاصير والتقلبات الجوية، بالإضافة إلى عدد لا نهائي من المميزات، وفق موقع «prnewswire» البريطاني.
نظارات شمسية بمميزات غير متوقعة
أثارت شركة «Innovative Eyewear» الأمريكية، جدلًا واسعًا، وجذبت عدد كبير من المتابعين عبر «إنستجرام» في الساعات الأخيرة، بعد إطلاق مجموعة النظارات الذكية «Eddie Bauer» المدعومة من ChatGPT، التي بمُجرّد التحدث إليها بكلمة «Lucyd» تسمح لمُرتديها بطرح أسئلة إلى ChatGPT، وسماع الإجابات من خلال السماعات الأربعة المُدمجة.
وبدأ متابعو الشركة عبر «إنستجرام»، شراء نظارات «Eddie Bauer» الجديدة، التي تتمتع بالعديد من المزايا التي تساعد النساء، مثل التسوق عبر الإنترنت بسهولة عبر النظارة، التحكم في إضاءة الهاتف، وكل هذا بمجرد إعطاء أوامر للذكاء الإصطناعي، وهناك مفاجآت أخرى في انتظار المستخدمين، مثل:
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