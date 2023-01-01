نضارة وبريق: 3 مشروبات سحرية تطرد السموم



سموم الجسم سموم الجسم

مشروبات التخلص من السموم من الفواكه والخضروات التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومدرة للبول، تساعد على تحسين وظائف الأمعاء وتقليل احتباس السوائل، ويمكن أن تساهم هذه المشروبات في إنقاص الوزن عند دمجها في نظام غذائي متوازن.

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تحتوي مشروبات التخلص من السموم على كميات كبيرة من الألياف، والتي تساعد في التحكم في الجوع وتناول السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا رائعًا لفقدان الوزن.مشروب الطماطم للتخلص من السمومالطماطم: من الخضروات ذات الخصائص المدرة للبول وتساعد على إنقاص الوزن، ويحتوي كل كوب من هذا العصير على 250 مليلترًا ويحتوي على حوالي 30 سعرًا حراريًا.مكونات:150 مل من عصير الطماطم الطبيعي المحضر مسبقًا25 مل من عصير الليمونمياهكيفية التحضيراخلطي المكونات في كوب واشربيه مع الثلج، ولأن هذا المشروب يحتوي على فيتامين سي، فيمكن تخزينه في وعاء محكم الغلق ووضعه في الثلاجة لمدة تصل إلى 6 ساعاتالليمون والبرتقال والخسهذا العصير غني بالماء والألياف، مما يساعد على إخراج السوائل الزائدة في الجسم، كما يساعد على التحكم في الجوع، مما يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام وفقدان الوزن، تحتوي كل حصة (250 مل) على حوالي 110 سعرات حرارية.مكونات:عصير ليمونة واحدةعصير برتقالتين6 أوراق خس½ كوب ماءطريقة التحضير:اخلطي جميع المكونات في الخلاط، ثم صفيها واشربيها، ويفضل بدون محليات، يمكن تحضير هذا العصير وتخزينه في زجاجة أو وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى 6 ساعات.عصير البطيخ والزنجبيلالبطيخ غني بالماء وبذور الكتان غنية بالألياف. معًا، يمكن أن يساعد هذان العنصران في علاج الانتفاخ والتحكم في الشهية، تحتوي كل حصة (250 مل) على حوالي 130 سعرة حرارية.مكونات:2 شريحة من البطيخ الخالي من البذور1 ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشورطريقة التحضير:اخلطي جميع المكونات في الخلاط حتى تمتزج جيدًا، ثم صفيها واشربيها دون تحلية، يمكن تخزين مشروب الديتوكس هذا في وعاء محكم الغلق في الثلاجة لمدة تصل إلى 6 ساعات.