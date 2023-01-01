نصر الله لم يوجه رسالة مباشرة للسكان في شمال إسرائيل

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وجه أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله اليوم الاثنين رسالة إلى السكان في شمال إسرائيل بخصوص العودة إلى المستوطنات.



نصر الله يوجه رسالة إلى السكان في شمال إسرائيل بخصوص العودة إلى المستوطناتدعوات للانفصال عن إسرائيل وتشكيل "دولة الجليل" في ذكرى "يوم الاستقلال"

ففي كلمة له، قال حسن نصر الله: "جبهة إسناد لبنان (لغزة) مستمرة وتفرض معادلات في الميدان".



وأضاف نصر الله: "الأمريكي والفرنسي سلموا بحقيقة أن جبهة لبنان مساندة لغزة"، مؤكدا أنه "لا يوجد حل في شمال إسرائيل قبل وقف الحرب بغزة".

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وتابع أمين عام "حزب الله": "للمستوطنين في شمال إسرائيل.. اذا كنتم تريدون العودة إلى المستوطنات الشمالية،ا ذهبوا الى حكومة نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، وقولوا لها..أوقف الحرب على غزة".وأردف حسن نصر الله: "الإسرائيلي أمامه خياران..إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه "حماس"، وأما إذا أكمل فسوف يمضي في حرب استنزاف تأكله".وشدد نصر الله قائلا: "الجبهة اللبنانية مستمرة في مساندة غزة وهذا أمر حاسم ونهائي، والأمريكي والفرنسي سلّم بهذه الحقيقة".