نصر الله لم يوجه رسالة مباشرة للسكان في شمال إسرائيل

وجه أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله اليوم الاثنين رسالة إلى السكان في شمال إسرائيل بخصوص العودة إلى المستوطنات.
نصر الله يوجه رسالة إلى السكان في شمال إسرائيل بخصوص العودة إلى المستوطناتدعوات للانفصال عن إسرائيل وتشكيل "دولة الجليل" في ذكرى "يوم الاستقلال"
ففي كلمة له، قال حسن نصر الله: "جبهة إسناد لبنان (لغزة) مستمرة وتفرض معادلات في الميدان".
وأضاف نصر الله: "الأمريكي والفرنسي سلموا بحقيقة أن جبهة لبنان مساندة لغزة"، مؤكدا أنه "لا يوجد حل في شمال إسرائيل قبل وقف الحرب بغزة".
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