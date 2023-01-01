نصائح هيئة الدواء المصرية للوقاية من النقرس:



النقرس النقرس



قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للوقاية من النقرس، وذلك في إطار منشوراتها التوعوية لرفع التثقيف الصحي لدى المواطنين .



وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن هناك عدة إجراءات يجب إتباعها للوقاية من النقرس والتي تتمثل في التالي :-

-اختيار المشروبات الصحية



ونصحت هيئة الدواء بتقليل المشروبات الغازية، وغيرها من المشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، واستبدالها بشُرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.

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-تجنب الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من البيورينات:وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن اللحوم الحمراء تحتوي على نسب عالية من البيورينات، وهناك بعض المأكولات البحرية الغنية بالبورينات، مثل الأنشوجة والسردين والمحار والسلمون والتونة، كما تُعد منتجات الألبان قليلة الدسم مصدرًا أفضل للبروتين بالنسبة للأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالنقرس.الدواء : ممارسة الرياضة بانتظامأوضحت هيئة الدواء أن ممارسة الرياضة بانتظام وإنقاص الوزن يقلل الحفاظ على وزن الجسم الصحي من مخاطر النقرس، لذلك يجب اختيار أنشطة خفيفة، مثل المشي والسباحة، والتي لا تُجهِد المفاصل.