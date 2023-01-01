نصائح هيئة الدواء المصرية للوقاية من النقرس:

-تجنب الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من البيورينات:
قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للوقاية من النقرس، وذلك في إطار منشوراتها التوعوية لرفع التثقيف الصحي لدى المواطنين .
وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن هناك عدة إجراءات يجب إتباعها للوقاية من النقرس والتي تتمثل في التالي :-
-اختيار المشروبات الصحية
ونصحت هيئة الدواء بتقليل المشروبات الغازية، وغيرها من المشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، واستبدالها بشُرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.
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