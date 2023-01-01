نصائح هامه لممارسة الرياضة بأمان في درجات الحرارة العالية

ممارسة الرياضة في الطقس الحار تضع ضغطًا إضافيًا على الجسم، ويمكن أن تؤدي درجة حرارة الهواء والرطوبة إلى زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية أثناء التمرين.
وفقاً لموقع performancehealth، فقد يؤدي ذلك لخطر الجفاف أو الإرهاق الحراري، لذلك من المهم إتباع النصائح الآتية لتجنب تلك المخاطر أثناء ممارسة الرياضة.
تجنب الجزء الأكثر سخونة من اليوم:
يجب ممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من اليوم، وتحدث درجات الحرارة الأكثر سخونة بين الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً، كما إنه يمكن مراقبة توقعات الطقس لأخذ المزيد من الحذر عندما يكون الجو حارًا ورطبًا.
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