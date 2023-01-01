نصائح هامه لممارسة الرياضة بأمان في درجات الحرارة العالية

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ممارسة الرياضة في الطقس الحار تضع ضغطًا إضافيًا على الجسم، ويمكن أن تؤدي درجة حرارة الهواء والرطوبة إلى زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية أثناء التمرين.

وفقاً لموقع performancehealth، فقد يؤدي ذلك لخطر الجفاف أو الإرهاق الحراري، لذلك من المهم إتباع النصائح الآتية لتجنب تلك المخاطر أثناء ممارسة الرياضة.

تجنب الجزء الأكثر سخونة من اليوم:
يجب ممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من اليوم، وتحدث درجات الحرارة الأكثر سخونة بين الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً، كما إنه يمكن مراقبة توقعات الطقس لأخذ المزيد من الحذر عندما يكون الجو حارًا ورطبًا.

شرب الكثير من السوائل:
مفتاح ممارسة الرياضة بأمان في الحرارة هو الترطيب قبل وأثناء التمرين، ولا يجب الانتظار حتى الشعور بالعطش لشرب السوائل، وذلك سيساعد الجسم على التعرق والتبريد، كما توصي الأبحاث باستهلاك 16 إلى 24 أونصة من الماء قبل ساعتين من ممارسة الرياضة.

استخدام واقي الشمس بانتظام
يجب استخدام واقيًا من الشمس واسع النطاق بعامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30، والتأكد من إعادة وضعه كل ساعتين على الأقل أو بعد التعرق.

ارتداء ملابس خفيفة تسمح بمرور الهواء
يجب ارتداء ملابس خفيفة الوزن وجيدة التهوية، نظرًا لأن الأقمشة الاصطناعية مثل البوليستر والنايلون والليكرا تمتص العرق بسهولة وتسمح بالتبخر.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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