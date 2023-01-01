نصائح هامه لحماية مقصورة السيارة من أشعة الشمس.. تفاصيل

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شماسة السيارة أداة مهمة لحماية مقصورة السيارة الداخلية من أشعة الشمس الضارة ، وتعمل علي زيادة راحة الركاب وتقلل من استهلاك الوقود نتيجة عدم استخدام تكيف السيارة .



ويوجد العديد من أنواع الشماسات المختلفة وتكون اكثر مرونة في الاستخدام حسب احتياجات المستخدم، حيث انه يتم تثبيت الشماسات على حواف الزجاج للحماية المباشرة من أشعة الشمس ، ويجب اختيار الشماسة التي تتناسب مع الحجم وشكل الزجاج الأمامي للسيارة، وأن يكون تم صناعتها من مواد ذات جودة عالية لضمان فعالية الحماية والمتانة .



- ما هي فائد استخدام الشماسات بالسيارات :

شماسة السيارة تعمل علي عاكس أشعة الشمس ، وهي جزء من التجهيزات الداخلية للسيارة ، و تساعد الشماسة في تقليل التوهج وزيادة راحة السائق والركاب عند التعرض لأشعة الشمس، وتعمل علي تقليل الحرارة داخل السيارة وتحمي داخلية السيارة من تأثير أشعة الشمس الضارة .

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توفر شماسات السيارة حماية فعالة من أشعة الشمس المباشرة والضوء الساطع، بالإضافة الي تقليل توهج الضوء ، وتعمل علي الحفاظ علي درجة حرارة مقبولة داخل السيارة، ويوجد بعض الشماسات التي تحتوي علي طبقة مانعة للأشعة فوق البنفسجية، وذلك يقلل من تأثيرها الضار على داخل مقصورة السيارة وتعمل علي حماية المقاعد من التلف.شماسات السيارة لها قدرة كبيرة فى تقليل التوهج، وتساهم الشماسة في زيادة وضوح الرؤية أثناء القيادة، مما يزيد من سلامة السائق والركاب، وتساعد في زيادة مستوى الخصوصية داخل السيارة عن طريق منع الأشخاص الخارجيين من رؤية داخلها بشكل واضح.وتعمل الشماسات أيضا علي تقليل درجة حرارة السيارة داخليا، وتساعد في تقليل الحاجة إلى تشغيل تكيف هواء السيارة بشكل مستمر، وذلك يقلل من استهلاك الوقود.- نصائح لتركيب شماسات مقصورة السيارة :تركيب الشماسات بالسيارات يعتمد على نوع الشماسة، ولكن قبل تركيب الشماسة يجب التأكد من تنظيف سطح الزجاج الأمامي بشكل جيد باستخدام منظف زجاج وقطعة قماش نظيفة وجافة لإزالة الأتربة والأوساخ.بعدها يتم فتح الشماسة وتحديد الاتجاه الصحيح لتركيبها على الزجاج، ويجب التأكد من أنها تغطي الزجاج بالكامل وتتناسب مع شكله، وبعدها يتم وضع الشماسة بعناية على حافة الزجاج العلوية بحيث تكون محكمة الثبات، وبعض الشماسات قد تأتي مع مشابك أو شرائط لاصقة لتثبيتها بشكل أفضل.بعد ذلك يتم التأكد من أن الشماسة مثبتة بشكل جيد ولا تتحرك، وتحقق من أنها تغطي الزجاج بالكامل دون فجوات، و في حالة وجود أي تعديلات يمكن القيام بها، قم بضبط الشماسة حتى تحصل على الزاوية المثلى لحماية العينين من الشمس، وبعد التثبيت قم بفتح وإغلاق الشماسة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح ولا تواجه أي مشاكل في الحركة .