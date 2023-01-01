نصائح هامه لترشيد استهلاك الوقود بالسيارات | تفاصيل



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

الوقود هو العامل الرئيسي الذى تعتمد عليه محركات السيارات لإتمام عملية التشغيل ، وبالتالي يجب استخدام وقود ذو جودة عالية وذلك من أجل الحفاظ علي العمر الافتراضي للمحرك ، بالإضافة الي الحفاظ علي الأجزاء الداخلية للمحرك .



الوقود الذى يعتمد علي الجودة العالية يساعد في تقليل انبعاثات السيارة ، ويعمل أيضا علي إطالة عمر المحرك ، و يساعد في الحفاظ على كفاءة استهلاك الوقود بالسيارة، وتجنب مشاكل الأداء التي يمكن يتعرض لها أصحاب السيارة فجأة نتيجة استخدام وقود ذو جودة ضعيفة .



- نصائح لترشيد استهلاك الوقود بالسيارات :

قد يعجبك أيضا...

- الابتعاد عن السرعات العالية :يجب الابتعاد عن قيادة السيارة بـ سرعات عالية ، ومن أجل تقليل استلاك الوقود يمكن السير علي سرعة تتراوح من 50 كم - 90 كم .- تثبيت سرعة السيارة :الابتعاد عن التفاوت الكبير في السرعات ، بجانب الابتعاد عن التسارع ، مع تثبيت سرعة السيارة بشكل مستمر .- تفادي الوقوف المتكرر والمفاجئ :في حالة الرغبة في توقف السيارة يجب الابتعاد تماما عن الوقوف فجأة ، والبدء في إيقاف السيارة بشكل تدريجي .- حافظ على ضغط الإطارات :الحافظ على ضغط الإطارات من العوامل الهامة التي تساعد في ترشيد استهلاك الوقود ، لان الإطارات اذا كان بها هواء اقل من الموصي به تقوم بزيادة استهلاك الوقود بشكل كبير .- إجراء الصيانة الدورية بانتظام :من الضروري ان يتم إجراء صيانة دورية للمحرك بانتظام ، لأنه اذا كان هناك خلل في أي أجزاء داخلية بالمحرك فـ من شأنه زيادة استهلاك وقود السيارة .- الترشيد في استخدام التكييف :لا يجب تشغيل تكييف السيارة الا في الجواء شديدة الحرارة ، لان تشغيل التكييف يزيد من استهلاك وقود السيارة .- إيقاف السيارة بعيدا عن الشمس :احرص على إيقاف السيارة في الظل لمحاولة تخفيف الضغط على التكييف، لان ذلك من شأنه خفض استهلاك الوقود .- اغلق محرك السيارة :في حالة التوقف بالسيارة يجب اغلاق محرك السيارة لتوفير استهلاك الوقود .- الابتعاد عن قيادة السيارة في الذروة :عند التحرك بالسيارة يجب اختيار الوقت المناسب والابتعاد تماما عن المناطق المزدحمة ، لان التحرك في الإمكان المزدحمة يعمل علي زيادة استهلاك الوقود .- تخفيف احمال السيارة :يجب الابتعاد عن زيادة الأحمال غير الضرورية بالسيارة، لأن ذلك يزيد من استهلاك الوقود .- تنظيف فلتر الهواء :من الضروري ان يتم تنظيف فلتر الهواء بـ استمرار ، بجانب تغييره في المواعيد المحددة .- عدم اهمال تغير البوجيهات :يجب الاهتمام بتغير البوجيهات ، وذلك لان الشمعات المتآكلة تتسبب في زيادة استهلاك الوقود .