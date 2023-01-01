نصائح هامه لتجنب زيادة الوزن في الصيف.. احذر تلك العصائر

الوجبات السريعة والعصائر
تُعد زيادة الوزن من المشكلات التي تقابل العديد خلال فصل الصيف، وعادةً ما يكون السبب وراء ذلك بعض الممارسات الخاطئة التي يعتاد الكثير على فعلها يوميًا، إذ يحاول البعض الحصول على جسد مثالي ممشوق، وخالٍ من الدهون الزائدة، ما يجعلهم يبحثون عن العادات الصحية والغذائية التي تمكنهم من تحقيق هدفهم بشكل سريع، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» نصائح لتجنب زيادة الوزن في الصيف.
نصائح لتجنب زيادة الوزن في الصيف
يقول الدكتور شادي عبدالعال، خبير التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سبب زيادة الوزن، خاصةً في فصل الصيف، يرجع لعدة أسباب قد تكون غير ملحوظة بالنسبة للبعض، وتمثل في الأكل ليلًا أو حتى أمام التليفزيون أو تناول وجبات صغيرت بسعرات عالية، لذا يجب اتباع النصائح التالية حتى يتجنب الأشخاص زيادة الوزن في الصيف:-
1- عدم تناول العشاء في وقت متأخر من الليل، أو حتى أمام التليفزيون، لأن ذلك قد تزيد من شهية الأشخاص، وتتراكم الدهون في الجسم.
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