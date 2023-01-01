نصائح هامه لتجنب زيادة الوزن في الصيف.. احذر تلك العصائر

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تُعد زيادة الوزن من المشكلات التي تقابل العديد خلال فصل الصيف، وعادةً ما يكون السبب وراء ذلك بعض الممارسات الخاطئة التي يعتاد الكثير على فعلها يوميًا، إذ يحاول البعض الحصول على جسد مثالي ممشوق، وخالٍ من الدهون الزائدة، ما يجعلهم يبحثون عن العادات الصحية والغذائية التي تمكنهم من تحقيق هدفهم بشكل سريع، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» نصائح لتجنب زيادة الوزن في الصيف.



نصائح لتجنب زيادة الوزن في الصيف

يقول الدكتور شادي عبدالعال، خبير التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سبب زيادة الوزن، خاصةً في فصل الصيف، يرجع لعدة أسباب قد تكون غير ملحوظة بالنسبة للبعض، وتمثل في الأكل ليلًا أو حتى أمام التليفزيون أو تناول وجبات صغيرت بسعرات عالية، لذا يجب اتباع النصائح التالية حتى يتجنب الأشخاص زيادة الوزن في الصيف:-



1- عدم تناول العشاء في وقت متأخر من الليل، أو حتى أمام التليفزيون، لأن ذلك قد تزيد من شهية الأشخاص، وتتراكم الدهون في الجسم.

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الوجبات السريعة والعصائر2- عدم النوم بعد تناول الطعام، لأن تلك العادة تؤدي لزيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن.3- عدم تناول وجبات صغيرة لكنها مرتفعة السعرات الحرارية مثل البطاطس المقلية والمقرمشات والمسليات، وتبديلها بسناكس صحي أو فواكه.4- يجب عدم شرب العصائر والمشروبات السكرية خلال فصل الصيف مثل «مخفوق البروتين، عصير الفراولة والموز وزبدة الفول السوداني، عصير الفراولة والأفوكادو» لأنها من أكثر الأسباب التي تتسبب في زيادة الوزن، لذا يجب الحرص على عدم تناول المشروبات الغازية والعصائر المعلبة.5- بسبب ارتفاع درجات الحرارة يلجأ الكثير لتناول الوجبات السريعة، وخاصةً خلال النزهات والمصايف، لكنها تؤدي لزيادة الوزن سريعًا، نظرًَا لسعراتها الحرارية المرتفعة وغناها بالدهون المشبعة والمتحولة.6- تناول الآيس كريم يتسبب في زيادة الوزن خلال فصل الصيف، لأن الجسم يستهلك الكثير من السكريات والدهون والسعرات الحرارية عند استهلاك المثلجات.