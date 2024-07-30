نصائح هامه لتجنب التهاب المفاصل ووقايتها

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التهاب المفاصل هو اضطراب يصيب المفاصل ويعد من بين أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً، خاصة بين كبار السن، يتميز هذا الالتهاب بالتورم والتهيج في المفاصل، مما يسبب آلاماً شديدة ويؤثر بشكل كبير على حياة المصاب، يمكن أن يؤثر على مفصل واحد أو أكثر في الجسم، ويوجد أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل، منها الروماتويدي والفقاري.

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أعراض التهاب المفاصلتتطور أعراض التهاب المفاصل بشكل تدريجي وقد تظهر فجأة في بعض الحالات، وعلى الرغم من أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة، إلا أن الأطفال والمراهقين والبالغين الأصغر سناً يمكن أن يصابوا به أيضاً، ويُلاحظ أن النساء والأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون للإصابة بشكل أكبر.كيف تقلل من خطر الإصابة بالتهاب مفاصل الركبة؟الحفاظ على وزن صحي:الوزن الزائد يزيد الضغط على المفاصل، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.ممارسة الرياضة بانتظام:تمارين تقوية العضلات وتحسين المرونة تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على صحة المفاصل.الحذر أثناء النشاط البدني:تجنب الحركات المفاجئة أو رفع الأوزان الثقيلة لحماية الركبتين.اتباع تغذية صحية:تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د يعزز صحة العظام والمفاصل.ارتداء الأحذية المناسبة:اختر أحذية مريحة توفر دعماً جيداً لقدميك.الراحة الكافية:تجنب الإرهاق المفرط للركبتين واحرص على إعطائها الراحة اللازمة.ماذا تفعل إذا كنت تعاني من آلام في الركبة؟إذا كنت تعاني بالفعل من آلام في الركبة، فمن المهم استشارة طبيب مختص. قد يشمل العلاج الطبيعي، استخدام الأدوية لتخفيف الألم والالتهاب، أو حتى الجراحة في الحالات الشديدة.للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة، يمكنك البحث عن المواضيع التالية:التهاب مفاصل الركبة: الأسباب والأعراض والعلاج.تمارين لتقوية عضلات الركبة.أطعمة مفيدة لصحة المفاصل.