نصائح هامة لمرضى فرط نشاط الغدة الدرقية



الغدة الدرقية الغدة الدرقية

يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من الهرمون الدرقي، مما يتسبب في تسريع عملية الأيض بالجسم، ليصاب الشخص بمجموعة من الأعراض، مثل : فقدان الوزن ورُعاش اليد وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.







نظام غذائي صارم لمرضى فرط نشاط الغدة الدرقية



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وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن هناك العديد من علاجات فَرْط نشاط الغدة الدرقية، كالأدوية المضادة لنشاط الغدة الدرقية، واليود المشع لإبطاء كمية الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية.وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، أن علاج فَرْط نشاط الغدة الدرقية إجراء جراحة لاستئصالها، ولكن في بعض الحالات قد يتحسن فرط الدرقية بدون دواء أو علاج آخر.نظام غذائي صارم لمرضى فرط نشاط الغدة الدرقيةوأكد القيعي، أن هناك نظام غذائي يجب أن يتبعه مرضى الغدة الدرقية، ومن بينها :_ تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، وذلك للحماية من هشاشة العظام، وتشمل : الألبان والسلمون، وصغار البيض._ تجنب الكافيين، وذلك لتقليل التهيج العصبي،_ تناول وجيات صغيرة ومتكررة للحفاظ على مستويات الطاقة._ إستهلاك الأطعمة الغنية بالألياف لتحسين الهضم._ تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من اليود، مثل : الأعشاب البحرية، والمأكولات البحرية، وذلك لتقليل إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.