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نصائح نفسية للتعامل مع الشخص السلبي

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صورة الخبر: الشخص السلبي
الشخص السلبي

أكد الكثير من الخبراء أن هناك بعض العلامات التي قد تنبه الشخص إلى أنه محاط بأشخاص سلبيينن، فكيف يمكن مواجهة مثل هؤلاء الأشخاص؟

يمكنك التركيز على هذه النصائح، وبعدها ستكون قادرًا على التعامل بفعالية مع الشخص السلبي دون الوقوع في التوتر والاستفزاز.

هناك بعض النصائح النفسية للتعامل بفعالية مع الشخص السلبي دون الوقوع في توتر، وفقا لما نشره موقع هيلثي.
احتفظ بالهدوء والرباطة
حافظ على هدوئك وتوازنك الانفعالي حتى لو كان الشخص السلبي منفعلاً.
التحكم في انفعالاتك هو مفتاح التعامل الفعال مع السلبية.
استمع بانتباه وتفهم
اصغِ بتركيز لما يقوله الشخص السلبي دون مقاطعته.
حاول فهم دوافعه وما وراء سلوكياته السلبية.


تواصل بشكل إيجابي
عبر عن وجهة نظرك بهدوء ووضوح دون إلقاء اللوم.
استخدم لغة الجسد المفتوحة والنبرة الاحترامية.
اقترح بدائل إيجابية
قدم اقتراحات إيجابية وبناءة بدلاً من التركيز على السلبيات.
شجع على التفكير في حلول وآفاق إيجابية.

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احتفظ بالحدود الشخصية
لا تتخذ سلوكيات الشخص السلبي بشكل شخصي.
حافظ على حدودك الشخصية ولا تسمح للسلبية بالتأثير عليك.

المصدر: موقع هيلثي

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