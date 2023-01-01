نصائح مهمة عند تعبئة خزان الوقود بالعربية.. مقارنة بين سوزوكي سويفت وميتسوبيشي ميراج

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ننشر مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

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